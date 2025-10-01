国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしの妻・小松暢（のぶ）をモデルにしたNHKの朝ドラ「あんぱん」が9月26日に最終回を迎えた。この日の視聴率は18・1％と番組最高を記録（ビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯：以下同）。全130話の平均視聴率は16・1％で、ワースト記録を打ち立てた前作「おむすび」の13・1％を優に上回った。はたしてドラマとしての出来はどうだったのか、次作「ばけばけ」への期待を含めメディア文化評論家の碓井広義氏に聞いた。

最終回の直前にヒロイン・のぶ（今田美桜）が大病を患うなどしたものの、最後は夫の嵩（北村匠海）と仲良く手をつないで歩く後ろ姿で幕を閉じた「あんぱん」。最後の最後まで視聴者の目を離さずに大団円を迎えた。脚本は「Doctor-X 外科医・大門未知子」シリーズ（テレビ朝日）や2014年の朝ドラ「花子とアン」、18年の大河ドラマ「西郷どん」などで知られる中園ミホだ。

碓井氏は言う。

「戦前から戦中を経て戦後へ、という朝ドラの王道を見せてくれました。今年が昭和100年、戦後80年であることをきちんと押さえたドラマであり、見応えがありました。これには前作『おむすび』のヒロイン（橋本環奈）が平成ギャルという架空というより空疎なヒロインだったことも影響していると思います。応援したいと思うこともないヒロインだったため、『あんぱん』は得をしたところもあったと思います」

実際「おむすび」の視聴率は初回の16・8％を超えることはなかったが、「あんぱん」は最終回で最高視聴率を記録するなど対照的だった。

「ただし、見終えてみて、はたして『あんぱん』はヒロイン・のぶの物語だったのだろうか、とも思いました。本当はやなせたかしさんを描きたかったけれど、中園さんは朝ドラのために彼の妻にスポットを当てたのではないか。彼女はやなせさんと個人的なお付き合いがあったそうですからね」（碓井氏）

「あんぱん」がスタートする前、中園はインタビューでこう答えていた。

“軍国の鑑”は創作

《アンパンマンが誕生するずっと前、小学生の私は、やなせさんと文通をしていました。『愛する歌』という詩集に感動して手紙を送ったところ、すぐにお返事をくださったのです。何度かお目にかかったこともあります。やなせさんはいつもやさしい笑顔を浮かべ、「元気ですか？ お腹はすいていませんか？」と声をかけてくれました》（「あんぱん」公式ホームページより）

「実際、11週から12週にかけて、のぶの出演はほとんどなく、中国へ出征した嵩が主役でした。このことが後に“逆転しない正義”という『アンパンマン』への思いにつながるわけですが、逆にこの思いにつなげるために、のぶの前半生は事実とはずいぶん変えられています。地元・高知で男勝りの“ハチキン”と呼ばれた彼女は、戦時中は“愛国の鑑”と称される教育者に。終戦後、子どもたちに軍国教育を施したことに苦しみ、彼女も“逆転しない正義”を追い求めるようになるわけです。ただし、ヒロインが軍国教師になったことは中園さんの創作であり、フィクションですからね」（碓井氏）

確かにモデルの小松暢が教育者になったことはなかったようだ。もっとも、彼女をモデルにしてはいるが「あんぱん」がフィクションであることは発表されている。

「それでも実際、アニメ『それいけ！アンパンマン』（日本テレビ）の映像が使用されていたので、全くのフィクションというわけでもない。ドラマの後半はかなり史実に忠実なようですが、前半でモヤモヤを感じた人もいたのではないでしょうか」（碓井氏）

10年前期の朝ドラ「ゲゲゲの女房」は漫画家・水木しげるの妻・武良布枝がモデルだった。ヒロインを演じたのは松下奈緒だ。

一番得をしたのは？

「人物設定は『あんぱん』とよく似ていますが、『ゲゲゲの女房』は武良布枝さんの自伝エッセイを原案にしていますし、実際、水木夫妻は二人三脚でやられてきた。それと比べると『あんぱん』には二人三脚感が乏しかったように思います。やなせさんが若い頃、漫画以外で売れてしまったことが原因ですが、そのためヒロインの実在感が希薄に感じられました」（碓井氏）

では、ヒロインを演じた今田はどうだったのだろう。

「彼女は頑張ったと思います。嵩はのぶが“ドキンちゃん”のモデルと言っていましたが、実際、似ていますしね。これまで今田は今時の女性を演じることが多かったわけですが、ある種の時代ものである『あんぱん』を見事に乗り切ったと思います」（碓井氏）

では、中園が描きたかった嵩を演じた北村はどうだったか。

「やなせさんってこんなに暗い人だったのかな、と。ともあれ、大柄のメカネをかけた北村はやなせさんに似ていて、よく演じたと思いましたが、役者としてはちょっと損な役回りだったかもしれません」（碓井氏）

一番得をした役者は誰だろう。

「やはりのぶの妹・蘭子を演じた河合優実でしょう。画面の中での存在感がとにかく強かった。唇の端が少し動いただけでドキッとしました。映画女優の強みとでも言うのか、彼女をヒロインにしてもよかったほどでした」（碓井氏）

気になるのは次作「ばけばけ」だ。「おむすび」に次いでNHK大阪放送局の制作となる。

意外な小泉八雲

「『怪談』で知られる作家ラフカディオ・ハーン（小泉八雲＝1850〜1904）とその妻・小泉セツという実在の人物がモデルですが、違った意味の難しさがあるように思います。そもそもなぜ今、小泉八雲なのか。島根の没落武士の娘として産まれた明治女のヒロインが、外国人の英語教師の妻となるわけですが、当時2人がどのような扱いを受けたのか。誹謗中傷が圧倒的で、陰口はもちろん差別だってあったでしょう。これをどう描き、今の時代のドラマとして何を得るべきなのか。NHKは説明すべきだと思います」（碓井氏）

公式ホームページには《「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語です》とあるが……。

「日本人は八雲に日本文化を愛した親日家というイメージを持っています。しかし、実際の彼は日本語が上手ではなかったし、彼が愛したのは彼が理想とする日本文化であり、西洋化していく日本を憎悪したとも言われています。日本に帰化したのも、財産を子どもたちに引き継ぐための実務的な理由からだったと聞きますからね」（碓井氏）

八雲を演じるのは英国の俳優でミュージシャンのトミー・バストウ。ヒロインは高石あかりが演じる。

「高石にかかっていると思います。まだそれほど知られていませんが、逸材だと思います。阪元裕吾監督の映画『ある用務員』で彼女と伊澤彩織が女子高生の殺し屋コンビを演じて話題となり、同監督の映画『ベイビーわるきゅーれ』では主役に昇格。とんでもない役を普通に演じられる女優です。23年のドラマ『わたしの一番最悪なともだち』（NHK）では主演の蒔田彩珠に憧れる幼なじみ役を演じたのですが、憧れとともに憎しみ、恐れなど愛憎相半ばする難役を飄々と演じていました。このドラマを作ったのがNHK大阪放送局で、その頃から目をつけていたのでしょう。世間から石を投げられたに違いない女性の役を『ばけばけ』でどう演じるのか、ハマったら化けると思います」（碓井氏）

デイリー新潮編集部