旅費70万円「ロックス地区でゆっくりとお酒を」71歳男性が行ってよかった親子3人シドニーシニア旅
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：福岡県
現在の現預金：550万円、リスク資産：200万円
老齢厚生年金（厚生年金）：約22万円 ※繰り下げ受給と推測
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：株の配当
配偶者の年金や収入：年金約6万5000円
ひと月の支出：30万円
シニアになって行ってよかった旅先は、「2019年9月に妻と子ども」と訪れた1週間程度の「シドニー」旅行だそう。
オーストラリア最大を誇る都市の景色は素晴らしく、特に「夜景がきれいだった」と投稿者。シドニーを訪れるなら「酒場街であるロックス地区で、ゆっくりとお酒を飲んでください。感じのよいお店がたくさんあります」とアドバイスします。
なお旅行にかかった費用は「3人で70万円ほど」とあります。
旅行を計画している同世代に向けては、「思ったより老化が進んでいるおそれがあるので、旅程はゆったりと計画した方がよい」とすすめます。
また通信環境の確保についても、今回は「ネットを利用するために、レンタルのポケットWi-Fiを使いましたが、今は安いSIMもあるようなので、よく調べて、よい物を選んでください」とコメントされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
「行ってよかったシニアの旅先はシドニー」現役引退後は「1年に2〜3回程度、子や孫と一緒の旅」をすることが多いという今回の投稿者。
