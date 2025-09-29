壱番屋（愛知県一宮市）が展開する「カレーハウスCoCo壱番屋」が、「THE海老（えび）カレー」を10月1日から数量限定で発売。また、「豚玉あんかけカレーうどん」も同日より店舗・数量限定で発売します。

「海老増し」も選べる

「THE海老カレー」は2023年10月に期間限定メニューとして発売。好評を受け、今回再発売が決定した商品です。

オマール海老のうまみが溶け込んだ濃厚なカレーソースに、生クリームでまろやかさとコク、トマトでほのかな酸味を加えた一品。具材には、サイズが大きめで食べ応えのある赤エビを合わせています。エビの量が倍になる「海老増し」も選べます。価格は、店内飲食1140円（以下税込み）、テイクアウト1194円（いずれもライス300グラム、辛さ「普通」の場合）。「海老増し」は店内飲食1520円、テイクアウト1574円。

「豚玉あんかけカレーうどん」は、焼津産花かつおと利尻昆布の一番だしをきかせた優しい味わいの「たまごあん」に豚角煮を加え、カレーうどんの上にたっぷりとかけた一杯。ライスを追加し、締めに「追い飯」をするのもおすすめということです。価格は、店内飲食1090円、テイクアウト1144円。

どちらも数量限定のため、なくなり次第終了。「豚玉あんかけカレーうどん」は店舗限定につき、全国約800店舗で販売されます。

今回、期間限定で“復活”する「THE海老カレー」について、SNSでは喜びの声が続出。「エビ！！！」「待ってましたよ〜」「めっちゃ好きなやつ！」「エビ煮込みトッピングいつもするので楽しみです」「こういうのを待ってたんだよ！」「前食べておいしかったやつ！」「食べなきゃ」といったコメントが多く寄せられています。