DeNAの南場智子オーナーが29日に自身のSNSを更新し、三浦大輔監督が今季限りで退任すると発表しました。

南場オーナーはXで「三浦監督から来季以降について辞意の申し出があり、球団としてこれを受理致しました」とファンへ報告。10月1日に本拠地・横浜スタジアムで行われるレギュラーシーズン最終戦で、三浦監督が挨拶することも伝えています。

三浦監督は2021年から5シーズン指揮を執ると、2024年にはリーグ3位からクライマックスシリーズを勝ち上がり、チームを26年ぶりの日本一に導きました。今季はリーグ2位を確定させており、本拠地でのCS開催を決めています。

▽以下、南場智子オーナーの投稿全文

ベイスターズファンの皆さま、

いつも熱いご声援をお送りくださり、ありがとうございます。今年もリーグ優勝は叶いませんでしたが、なんとかCSを横浜でご覧いただけることになりました。チームの奮闘を誇りに思います。

ここで皆さまにご報告がございます。すでに一部報道にあります通り、三浦監督から来季以降について辞意の申し出があり、球団としてこれを受理致しました。

三浦監督は2021年より5シーズン指揮を執り、ベイスターズを新たなステージに導いてくださいました。多くの思いが押し寄せますが、今は簡潔なご報告にてお赦しください。

三浦監督からの皆さまへのメッセージは10/1（水）シーズン最終戦でお伝えする予定です。

もう一度、皆さまと一緒に去年と同じ景色を見るために、三浦ベイスターズ、最後まで全力で戦います。どうか引き続き熱いご声援をお送りいただき、お力をお貸しくださいますようお願い致します。