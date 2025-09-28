スポーツは苦手でも「情熱と活力」が身上 バスケチームでも活躍した人気チア
「Rakuten Girls」のブライヤは料理が趣味
華やかな応援パフォーマンスに日本のファンからも熱視線が向けられ、年々注目度が増す台湾プロ野球6球団のチアリーダー。台湾プロ野球チアの先駆けであり、台湾独自の応援スタイルの礎を築いた「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施。メンバーの素顔が垣間見えるさまざまな回答を紹介する。
今回紹介するのは、背番号67・ブライヤさん。6月7日生まれ、161センチ、趣味は料理。活動2年目だ。
過去に台湾プロ野球（CPBL）チーム「Wei Chuan Dragons」チアリーダー「Dragon Beauties」、台湾プロバスケットボール（P. LEAGUE+）チーム「TSG GhostHawks」チアリーダー「Wing Stars」として活動し、在籍中は人気メンバーとして活躍。その後イベントやテレビ番組でMCとして活動したのち、Rakuten Girlsに加入しました。
人生の最後なら「なんでも食べる」
◯自分の性格を一言で表すと？
「情熱と活力」
◯得意なことは？
「歌うこと」
◯苦手なことは？
「スポーツ」
◯「〇〇」が大好き！
「旅行が好き」
◯リラックスしたいときには何をする？
「演劇鑑賞、マッサージ」
◯人生の最後に食べたいものは？
「なんでも食べる」
◯苦手な食べものは？
「にんじん」
日本で印象に残った「お刺身」
◯生まれ変わったら何になりたい？
「幸せなペット」
◯携帯の待受画像は？
「海」
◯つい買ってしまうものは？
「リラックマ、Dinotaengのグッズ」
◯いつも持ち歩いているものは？
「水筒、鍵、財布、携帯電話」
◯美容を維持するためにやっていることは？
「フェイシャルエステ」
◯日本で印象に残っていることは？
「ディズニーランド、お刺身」
◯2025シーズンの意気込みを聞かせて！
「これからもがんばり続けます！」（「パ・リーグ インサイト」編集部）
（記事提供：パ・リーグ インサイト）