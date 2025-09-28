華やかな応援パフォーマンスに日本のファンからも熱視線が向けられ、年々注目度が増す台湾プロ野球6球団のチアリーダー。台湾プロ野球チアの先駆けであり、台湾独自の応援スタイルの礎を築いた「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施。メンバーの素顔が垣間見えるさまざまな回答を紹介する。

今回紹介するのは、背番号67・ブライヤさん。6月7日生まれ、161センチ、趣味は料理。活動2年目だ。

過去に台湾プロ野球（CPBL）チーム「Wei Chuan Dragons」チアリーダー「Dragon Beauties」、台湾プロバスケットボール（P. LEAGUE+）チーム「TSG GhostHawks」チアリーダー「Wing Stars」として活動し、在籍中は人気メンバーとして活躍。その後イベントやテレビ番組でMCとして活動したのち、Rakuten Girlsに加入しました。

◯自分の性格を一言で表すと？

「情熱と活力」

◯得意なことは？

「歌うこと」

◯苦手なことは？

「スポーツ」

◯「〇〇」が大好き！

「旅行が好き」

◯リラックスしたいときには何をする？

「演劇鑑賞、マッサージ」

◯人生の最後に食べたいものは？

「なんでも食べる」

◯苦手な食べものは？

「にんじん」

日本で印象に残った「お刺身」

◯生まれ変わったら何になりたい？

「幸せなペット」

◯携帯の待受画像は？

「海」

◯つい買ってしまうものは？

「リラックマ、Dinotaengのグッズ」

◯いつも持ち歩いているものは？

「水筒、鍵、財布、携帯電話」

◯美容を維持するためにやっていることは？

「フェイシャルエステ」

◯日本で印象に残っていることは？

「ディズニーランド、お刺身」

◯2025シーズンの意気込みを聞かせて！

「これからもがんばり続けます！」（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）