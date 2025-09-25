「悪い人に声をかけられたときは『いかのおすし』だったよな…」4コマギャグ漫画にハマる人急増中！【作者に聞く】
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だがくすっと笑えて、どこか読み続けたくなる作品だ。本作を描いた理由や裏話などについて、のぞみわたる(@nozomiwataru)さんに話を聞いた。
■オチをいかに際立たせるかを最優先して描いた
「三度の飯よりギャグが好き」という作者ののぞみわたるさんは、普段からギャグ漫画やお笑い芸人のコント動画をよく観ており、「常に笑いに飢えています(笑)」と話す。
ギャグのアイデアは、入浴中や自転車に乗っているときなど、ふとした瞬間に浮かぶことが多いというのぞみわたるさん。一度ひらめくと次々にネタが思いつくため、すぐにスマホへメモしているそうだ。また、日頃から幅広いコンテンツに触れてインプットし、アイデアの種を蓄えておき、「あとは脳が勝手に組み立ててくれるのを待つ感じですね」と明かす。
本作「のぞみわたるのギャグ漫画」については、「最初にとてもおもしろいオチを思いつくことができたので、そのオチをいかに際立たせるかを最優先して描きました」と教えてくれた。そのため、4コマ目以外はあえてフリに徹して余計な描写を避けたのだという。また、体型をいじるというややデリケートな題材を、仲の良い友人同士のじゃれ合いとして描くことで、受け止めやすく工夫したそう。そのことについて、のぞみわたるさんは「描いた当初はそんなこと微塵も考えてなかったかもしれませんが(笑)」と振り返る。
最後に、のぞみわたるさんは「これからもたくさんのおもしろい漫画を描いていきたいですね。幸いアイデアだけは無限に湧いてくるので、あとはそれをどれだけイメージ通りに表現できるかだと思います。今後もこの活動を通じてできるだけ多くの人に笑ってもらえるよう頑張ります！」と、今後への意気込みを語った。気軽に読めて、クスッと笑える「のぞみわたるのギャグ漫画」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
