Î¹¤ÈÆü¾ï¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼RPG¡Ø¥¹¥Æ¥é¥½¥é¡Ù¡¢App Store¤Ç¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥º¡¼¥ë¥ì¡¼¥ó¡Ù¤ÎYostar¤¬Â£¤ë¡¢¿·ºî¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óRPG¡Ø¥¹¥Æ¥é¥½¥é¡Ù¤¬¡¢ËÜÆü19Æü¤è¤êApp Store¤Ç¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÍ¥¤·¤¤²Î¤ÈÈþÎï¥¢¥Ë¥á¤ÇÌ¥¤»¤ë¡Ø¥¹¥Æ¥é¥½¥é¡Ù¥¢¥Ë¥áPV
¡¡ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤ÏÆæ¤Î·úÃÛÊª¡ÈÀ±¥ÎÅã¡É¤¬Â¿¤¯¤½¤Ó¤¨¤ëÃÏ¡Ö¥Î¥ô¥¡ÂçÎ¦¡×¡£Ä¹¤¤Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÖËâ²¦¡Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢ÌÜ³Ð¤á¤¿»þ¤Ëµ²±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥³¥Ï¥¯¡¢¥»¥¤¥Ê¡¢¥¢¥ä¥á¤Î3¿Í¤Ë¤è¤ë½äÍ·¼Ô¥®¥ë¥É¡Ø¶õÇòÎ¹ÃÄ¡Ù¤È¤È¤â¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜºî¤ÎApp Store¤Ç¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¼õÉÕ¤¬¡¢9·î19Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¹¥È¥¢»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹ÅöÆü¤Ë¼«Æ°¤Ç¥¢¥×¥ê¤¬¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Google Play¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï´û¤Ë»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬¼õÉÕÃæ¤À¡£
¡¡¡Ø¥¹¥Æ¥é¥½¥é¡Ù¤Ï¡¢iOS¡¿Android¡¿PC¡ÊWindows¡Ë¸þ¤±¤ËÇÛ¿®Í½Äê¡£´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¡Ë¡£
