９日に放送された日本テレビ系「第４５回全国高等学校クイズ選手権（高校生クイズ）」（午後８時）に出演した有名女優に注目が集まった。

１９８３年にスタートした高校生のクイズ日本一を決定する全国大会。今年のテーマは「総移動距離３０００キロ以上 日本列島縦断 大冒険クイズバトル」で、２年連続でパーソナリティーを務めるＳｉｘＴＯＮＥＳらが熱戦を見守った。

スタジオにゲストとして登場したのは、女優の相武紗季。デコルテが開いたデザインのブラウスを着用し、自身のＳＮＳでも「ブラウス→＠ｍａｉｓｏｎｆｕｒｕｔａ ピアス、リング→＠ｔｕｗａｋｒｉｍ サンダル→＠ｋａｎｅｍａｔｓｕ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ」とアイテムを紹介。

その姿にネットは「高校生クイズの相武紗季が可愛い」「相武紗季相変わらず綺麗」「相武紗季が可愛いすぎてクイズが全く頭に入ってこない」「めっちゃ久々に見た」「相武紗季お美しすぎる＃高校生クイズ」「相武紗季さま…お美しいな…なんじゃこりゃ…」「４０歳でもかわいい」「いつの間に２児の母…」「２児の母！時は流れてるよね」「ぜんっぜん変わらなくてビックリ」とほれぼれ。「リアクションがとてもよかった」「コメントうますぎん？」との声もあがっていた。

相武は２０１６年５月、約１年の交際を実らせて会社社長と結婚。１７年１０月に第１子男児、２０年５月に第２子女児の出産を報告している。