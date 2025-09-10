iPhone 17 Proのカメラ、すごいの？ Pixel・Galaxyと比較したら本当のポテンシャルが見えてきた #AppleEvent
iPhone 17 Pro出たスゲー！ でも、他のスマホと比べても本当にすごいのか？
GalaxyのフラッグシップGalaxy S25は長らく人気を博しているし、Pixelの最新機種Pixel 10 Proは出たばっかだし。各社最新の最上位機種が出揃った今。
高性能スマホの目玉、「カメラ性能」を比較して、本当に強いスマホ探しましょう。の企画です！
今年、iPhoneのカメラはこう進化した
まず、ざっとiPhone 17 Proのカメラ性能をチェック。
メイン、超広角、望遠すべて揃って48MPになったのが進化ポイント。これまでiPhoneは望遠だけ12MPのままだったので、やっと進化しました。
この望遠がちゃんと包括的にスペックを上げていて、これまで光学5倍ズーム、最大25倍デジタルズームだったところから、光学8倍ズーム（レンズ4倍×クロップ2倍）、最大40倍デジタルズームになりました。
また、すべての背面カメラが、Fusionカメラにガラッと進化しています。
フロントカメラも12MPから18MPへアップグレード。ちょっとユニークな進化としては、正方形センサーが搭載されて、横持ちでも縦持ちでも好きな比率で撮影できるようになりました。
そしてビデオ機能はプロ級の仕上がりに。
Appleが開発した、カメラのセンサーが捉えたすべての情報を記録するビデオコーデック、ProRes RAW、そしてApple Log 2撮影に対応。背面／インカメラで同時に動画を撮影するデュアルキャプチャが可能になり、複数のカメラや入力で正確にビデオを同期させる際に使用する技術、Genlockが加わりました。これらは完全プロ向けアップデートですね。
さてさて、iPhoneとしては大幅に進化したことはわかりましたが、では他社スマホと比較しても、すごいと言っていいものなんでしょうか。
写真撮影、最強は誰？
メインカメラ
では、メインカメラから比較してみましょう。
メインカメラの画素数は、Galaxy S25 Ultraの200MPが圧倒的。パッと見ではそこまで変わらないと思いますが、iPhone 17 Proのメインで撮った写真を拡大して比べたらこりゃ敵わんでしょうに。数値上、iPhoneはPixelに対しても若干劣勢です。
また、レンズから入る光の量を表す｢f値｣を比べてみると、iPhoneは残念ながら3番手。
超広角カメラ
次に、超広角カメラも見てみましょう。こちらも、Galaxyがややリード。f値にしても、iPhoneは遅れをとりました。
望遠カメラ
そして望遠。48MPにやったー！と喜んでいたところですが、実はそんなの他機種ではもう当たり前。
ただ恐るべきは、その先のズーム性能で…。iPhoneの最大40倍のデジタルズームに対して、Galaxyの100倍の壁は厚い（ただし画質はガビガビ）。
インカメラ
最後にインカメ。画素数は、Pixelだけ頭一つ抜けちゃってますが、iPhoneもまずまずかと。さらに今回新しく追加された正方形センサーを積んでいるのはiPhoneだけだし、インカメについては独自路線を歩んでます。
手ぶれ補正
手ぶれ補正については、iPhoneには、撮像センサーそのものを動かして補正する｢センサーシフト光学式手ぶれ補正｣、PixelとGalaxyには、レンズユニット全体を動かしてブレを打ち消す｢光学式手ぶれ補正｣が備わっています。ここは、iPhoneが優位な点と言えそうです。
ビデオ撮影、最強は誰？
続いて、動画撮影のパワーを比べてみましょう。
4Kですごいなと思いきや、もう他2機種は8K対応しちゃってます。
ただ4K 120FPSで綺麗なスローモーションが撮れるのはiPhoneだけ。
動画においても、センサーシフト光学式手ぶれ補正を積んだiPhoneは優勢です。
それに今回の新たなアップデートで、iPhoneは他社を圧倒。ProRes RAWで撮れたり、Genlockがあったり、こんなのもう一般ユーザーには求められてないレベル。
でも、それだけiPhoneは、究極の動画撮影カメラ路線を直走ってます。
iPhoneは、動画の鬼機になっていた
ということで、結論。
iPhoneの立ち位置とは、写真性能はスペック上では若干のビハインド。しかし、ビデオ性能はマジプロ仕様。って感じです。
あとは、ここに各スマホのチップ性能が相まって最終的なアウトプットに繋がります。なのでスペックだけで単純に判断！ とはいきませんが。
けれど、iPhoneを愛する私が、iPhoneを過信しないための戒めとして、他人気スマホと比べてみたのでした。
Source: Apple, Google, Samsung