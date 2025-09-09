記事のポイント マーケティング業界の幹部たちが夏のリフレッシュとして選んだ映画やシリーズを紹介し、幅広いジャンルで視聴体験を共有した。 作品選びは個々の趣味にとどまらず、コミュニティ形成や文化的価値の発信といった広がりを示している。 プラットフォームやエージェンシーのリーダーが推す作品は、エンタメとしての楽しさに加え、ビジネスや社会に通じる示唆も含んでいる。

マーケティング業界は2025年でもっとも重要な四半期、すなわちホリデーシーズンに突入しようとしている。ブラックフライデー、サイバーマンデー、クリスマスを含むこの最終局面は、夜が長くなり、日が短くなる時期でもある。

プラットフォーム幹部の必見作品

エージェンシー幹部のおすすめ作品

そんなとき、テレビ（あるいはiPadやほかの視聴・配信デバイス）の前でくつろぐ時間以上に心地よいものはない。こうした2025年でもっとも忙しい時期を前に、プラットフォームやエージェンシーのトップ幹部たちが、この夏を乗り切るために選んだ注目の映画やシリーズを本稿では紹介している。アクション満載の作品から軽快なものまで、誰にでも楽しめる作品が揃った。仕事の手を止め、Slack通知を一時停止して、以下のおすすめ作品を試してみてほしい。ドーン・ヤン氏（TikTok グローバル・ヘッド・オブ・エンターテインメント・パートナーシップ）おすすめ：Amazon Primeの『ザ・サマー・アイ・ターンド・プリティ（The Summer I Turned Pretty）』理由：「週ごとの配信スケジュールと太陽に満ちた物語が、この番組を単なる視聴体験以上のものに変えた。ファンはバーでの視聴パーティを開き、エピソードをオンラインで議論し、リークやチーム論争を共有し、番組の主要視聴層をはるかに超えた盛り上がりを見せている。このシリーズが夏のテレビを巡る真のコミュニティを築き上げたことは驚くべきことである。スポーツリーグやチームがアスリートを使って番組について投稿しているほどだ！」グレース・カオ氏（スナップ［Snap］ チーフ・マーケティング・オフィサー）おすすめ：Netflixの『ケイポップ・ディーモン・ハンターズ（K-Pop Demon Hunters）』理由：「音楽、アート、ストーリーテリングが鮮やかに融合した作品で、K-POPのきらびやかさと文化的モチーフを組み合わせた見事なアニメーションが特徴的だ。キャラクターは楽しく共感できる存在であり、アイデンティティ、エンパワーメント、帰属意識といったテーマを見事に描いている。さらに、夏を締めくくるにふさわしいサウンドトラックでもある！」ソニヤ・モンガ氏（ピンタレスト［Pinterest］ グローバル・エージェンシー・セールス担当ヴァイス・プレジデント）おすすめ：Amazon Primeの『サクセッション（Succession）』理由：「脚本がよく練られており、鋭く、旧来メディアと新興メディアをつなぎ合わせる興味深いダイナミクスを示している」。モニーク・ピンタレリ氏（X アメリカ大陸地域責任者）おすすめ：イーエスピーエヌ（ESPN）の『リー・コルソ・ドキュメンタリー：ノット・ソー・ファスト、マイ・フレンド（Lee Corso documentary: Not So Fast, My Friend）』理由：「『College GameDay』は我が家のお気に入りであり、リー・コルソの物語と人生は本当に心を打つ。彼の真実性、フットボールと人間性への愛情は非常に美しく、さらにとてもユーモラスである。今の世界には、このような要素がもっと必要だ！」スティーブン・リアド氏（レディット［Reddit］ グローバル・ミッドマーケット＆SMBセールス担当ヴァイス・プレジデント）おすすめ：Netflixの『イカゲーム3（Squid Game 3）』理由：「一度見始めると止まらない番組で、最初の2シーズンを見てすっかり夢中になった。いつもr/squidgameのサブレディットにアクセスして、ファン理論や追加の洞察を掘り下げている。ファンコミュニティが非常に熱心であり、彼らとの会話に参加することで視聴体験に新たな深みが加わることを実感している」。ダヴァング・シャー氏（リンクトイン［LinkedIn］ マーケティング担当ヴァイス・プレジデント）おすすめ：Netflixの『クォーターバック（Quarterback）』理由：「シーズン2ではデトロイト・ライオンズのジャレッド・ゴフが登場する（私はデトロイト在住である）。このシリーズは、成功に必要な根気、規律、準備の内幕を描いている。また、一流アスリートがパフォーマンス、リーダーシップ、私生活をいかにバランスさせるかも示している」クリッシー・ハンソン氏（オーエムディーUSA［OMD USA］CEO）おすすめ：パラマウントプラス（Paramount+）の『スター・トレック（Star Trek）』理由：「娘と一緒に『スター・トレック』を再視聴している。それを共有することは、私が愛する番組を伝えるだけでなく、そのなかに込められた価値観、すなわち楽観主義、好奇心、多様な視点が私たちを強くするという信念を伝える方法でもある。想像上の銀河であっても、物語の核心は人間同士のつながりと可能性であることを思い出させてくれる」。トム・カニンガム氏（アイピージー［IPG］グローバル・コミュニケーションズ担当シニア・ヴァイス・プレジデント）おすすめ：Amazon Primeの『オーヴァーコンペンセイティング（Overcompensating）』理由：「気まずいシーンが大学時代の『無理に男らしく振る舞おうとした』失敗を強烈に思い出させる。痛烈である。だが何よりも、ホルムズ演じるヘイリーというキャラクターが完璧なコメディ的存在であり、彼女こそが視聴すべき最大の理由だ」。キース・ベンデス氏（リンクイア［Linqia］チーフ・ストラテジー・オフィサー）おすすめ：Apple TVまたはAmazon Primeの『セヴァランス（Severance）』理由：「私は多くのビジネス書や業界記事を読むが、テレビに関しては完全に頭を切り替えられるコメディやスリラーが必要だ。『セヴァランス』は思考を刺激し、予測不能な展開に満ちている。また、この番組のマーケティング手法は秀逸であり、プロモーションやリアルイベントの展開は天才的なケーススタディである」。ジェレミー・ハル氏（ブレインラボ［Brainlabs］北米チーフ・ソリューションズ・オフィサー）おすすめ：Apple TVまたはAmazon Primeの『マーダーボット（Murderbot）』理由：「マーサ・ウェルズの小説を原作とする意外性に富んだ力強いシリーズである。『マーダーボット』はドラマ性とキャラクター主体のユーモアを兼ね備えている。メディアが世界観や人間関係にどのような影響を与えるかを示し、AIという日に日に興味深さを増すテーマについても言及している」。タッカー・マセソン氏（マーカシー［Markacy］共同創業者）おすすめ：Netflixの『ザ・ジェントルマン（The Gentleman）』理由：「非常に優れたシリーズである。良質なアクション満載のクライムドラマが大好きだ！」アーサー・レオポルド氏（エージェンティオ［Agentio］CEO）おすすめ：YouTube アクション・ブロンソン（Action Bronson）の『アクション・ブロンソンズ・ファック・ザッツ・デリシャス：ヨーロッパ（Action Bronson’s F*ck, That’s Delicious: Europe）』理由：「食、文化、個性が絶妙にミックスされており、粗削りながら楽しく、自分自身も飛行機に乗って体験したくなるような作品だ」。ジェイミー・モラン氏（コレクティブ・メジャーズ［Collective Measures］クライアント・サービス担当ヴァイス・プレジデント）おすすめ：Netflixの『ノーバディ・ウォンツ・ディス（Nobody Wants This）』理由：「軽い気分で楽しみたいなら、このシリーズを強くおすすめする。ポッドキャスターと現代のラビが、まったく異なる世界から来たにもかかわらず惹かれ合うという、ユーモラスで意外に心温まる物語である。夢中になるとは思わなかったが、結局シーズン全話を2回も一気見してしまった。シーズン2は10月に公開予定である」。サマンサ・クレス氏（パワー・デジタル［Power Digital］チーフ・クライアント・オフィサー）おすすめ：Disney+の『ザ・ベア（The Bear） シーズン4』理由：「『The Bear』の各シーズンには、演技とストーリーテリングの真髄を示すエピソードがいくつかある。シーズン2の第6話『Fishes』は、私の意見ではテレビ史上最高のエピソードのひとつだ。演出、演技、制作のすべてが10点満点中10点であり、真の芸術である」。［原文： Platform and agency execs recommended must-watch films, series heading into fall Krystal Scanlon （翻訳・編集：島田涼平）