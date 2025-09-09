「すごく大事にしていた車…」レクサスに高齢者の車フェンス乗り越え猛スピードで突っ込み廃車同然　線路脇の駐車場であわや一大事にも　鹿児島市

「すごく大事にしていた」レクサスが廃車同然

鹿児島市でカメラが捉えたのは、見るも無惨な姿となった愛車だ。

被害者：

すごく大事にしていた車で…

ブレーキとアクセルの踏み間違いか。事故の一部始終をカメラが捉えていた。

9月3日午前5時頃、駐車場をヘッドライトの明かりが照らした次の瞬間…

右から現れた車が、止めてあった被害者の車をめがけ、猛スピードで激突した。

被害者：

就寝中だったが外からすごい音がして外に出たら、（車が）ぶつかっていた。

被害者によると、運転していたのは70代ぐらいの男性。

声をかけると、落ち着いた様子で「アクセルとブレーキを踏み間違えた」と話していたという。

当時、高齢男性は隣の駐車場に車を止めようとしていたところ、フェンスを突き破ってしまう。

高さ約60cmの段差を乗り越え被害者の車に突っ込んだという。

レクサスのフレームがくの字に曲がる

衝突の激しさを物語るように、愛車のバンパーは壊れ、フレームがくの字に曲がっている。

被害者：

直して使うのはおそらく無理だと思います。廃車にするつもりでいます。

さらに、現場の駐車場は線路脇にあることから一歩間違えれば、大惨事になっていた可能性もあった。

被害者：

（車がなければ）そのまま突き破って、線路の方に行っていたかもしれない。誰もケガがなくてよかった。

（「イット！」9月8日放送より）