「すごく大事にしていた車…」レクサスに高齢者の車フェンス乗り越え猛スピードで突っ込み廃車同然 線路脇の駐車場であわや一大事にも 鹿児島市
「すごく大事にしていた」レクサスが廃車同然
鹿児島市でカメラが捉えたのは、見るも無惨な姿となった愛車だ。
被害者：
すごく大事にしていた車で…
ブレーキとアクセルの踏み間違いか。事故の一部始終をカメラが捉えていた。
9月3日午前5時頃、駐車場をヘッドライトの明かりが照らした次の瞬間…
右から現れた車が、止めてあった被害者の車をめがけ、猛スピードで激突した。
被害者：
就寝中だったが外からすごい音がして外に出たら、（車が）ぶつかっていた。
被害者によると、運転していたのは70代ぐらいの男性。
声をかけると、落ち着いた様子で「アクセルとブレーキを踏み間違えた」と話していたという。
当時、高齢男性は隣の駐車場に車を止めようとしていたところ、フェンスを突き破ってしまう。
高さ約60cmの段差を乗り越え被害者の車に突っ込んだという。
レクサスのフレームがくの字に曲がる
衝突の激しさを物語るように、愛車のバンパーは壊れ、フレームがくの字に曲がっている。
被害者：
直して使うのはおそらく無理だと思います。廃車にするつもりでいます。
さらに、現場の駐車場は線路脇にあることから一歩間違えれば、大惨事になっていた可能性もあった。
被害者：
（車がなければ）そのまま突き破って、線路の方に行っていたかもしれない。誰もケガがなくてよかった。
（「イット！」9月8日放送より）