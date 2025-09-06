「オリックス３−１日本ハム」（６日、京セラドーム大阪）

日本ハムが痛恨の逆転負けで連敗を喫した。５連勝した首位ソフトバンクとのゲーム差は４に開いた。

打線は二回に３連打で１点を先制したが、その後は好機を思うように生かせなかった。新庄監督は「あんな走塁ミスをしてたら、勝てるものも勝てないね。あんな簡単な。その選手を使っているのは俺だから。俺のミスですかね」と自分を責めた。

１−１の六回は無死一、二塁からレイエスが右飛。続く野村も右飛で右翼・杉本が二塁へ好返球。二走・清宮幸が帰塁できず併殺となった。

リクエストは考えなかったかと問われた新庄監督は「アウト、アウト」と言い、「走塁はセンスですから、教えたって。ここにボールが飛んだらこういう走塁をするっていう。もう考え方次第なんで、コーチに言ってもらいます」と話した。

日本ハムは前日５日は東京から大阪へ移動する新幹線が台風１５号の影響で大幅に遅れるトラブル。１時間３０分遅れの１９時３０分開始となったオリックス戦で零封を喫し、自力優勝の可能性が消滅した。この日も敗れ、勝ったソフトバンクの優勝マジックは１６となった。