人気占い師が「雨が降ったら絶対やる」幸運を呼ぶ習慣

運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







雨の日に必ずやる「幸運を呼ぶ習慣」

雨が続き、ジメジメする不快な時期ではありますが、「風水の世界では考え方が少し違う」とぷりあでぃすさん。雨の日を開運につなげる運気アップ術について伺いました。







「雨の日」こそポジティブに！

雨の日は気分が上がらない…という人が多いかもしれませんが、風水の世界では、雨は浄化をしてくれるものと考えられており、ポジティブなイメージがあります。



また、日照り続きだと作物は育たず、雨は「恵みの雨」という言葉通り、よい意味でとらえられています。みなさんも雨の日こそ気持ちを切り替え、うまく利用し、ハッピーを呼び込みましょう。







窓は閉めず「必ず換気」

雨の日だからと窓を閉め切りにしがちですが、それはNG。朝起きたら、外出先からの帰宅後など、換気することを習慣化しましょう。



部屋の空気がよどみ、運気ダウンにつながります。よほどの豪雨の場合をのぞき、短時間でもいいので、窓を開けて新鮮な空気を室内に取り込むようにしましょう。







放置はNG「帰宅直後の習慣」

雨で濡れたままの靴や傘を玄関に放置するのもNGです。マンションのルールなどあるかもしれませんが、傘についた水滴はできる限り落としてから家の中に入るようにしましょう。



玄関は家の中によい気が入ってくる大切な場所です。湿気や汚れで気がよどまないようにしましょう。







雨の日にやると良いことは？

