¡¡¡Ú¥ä¥ó¥´¥ó¶¦Æ±¡Û¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç·³»öÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë¹´Â«¤¬Â³¤¯Ì±¼çÇÉ»ØÆ³¼Ô¥¢¥¦¥ó¥µ¥ó¥¹¡¼¥Á¡¼»á¡Ê80¡Ë¤Î¼¡ÃË¥¥à¡¦¥¨¥¢¥ê¥¹¤µ¤ó¤Ï5Æü¡¢¡ÖÊì¤Ï¿´Â¡ÉÂ¤Î°²½¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ËÅê¹Æ¤·¡¢²òÊü¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¥¨¥¢¥ê¥¹¤µ¤ó¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Á¡¼»á¤Ï¡Ö¿´Â¡¤ÎÀìÌç°å¤Ë¤è¤ë¿Ç»¡¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡¢¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö»Ä¹ó¤ÇÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¡×¤È¤·¤Æ²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦·³À¯¤ËÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Á¡¼»á¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë80ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤é·ò¹¯¾õÂÖ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·³À¯¤Ï¡ÖÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£