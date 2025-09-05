この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎「議論の渦には近寄らない」“淡々とやるべきことを”と独自の哲学

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで公開された「#脳教室 渦中に身を置かない生き方もあるよ」という動画内で、脳科学者の茂木健一郎氏が自身の哲学を語った。茂木氏は、世の中にはさまざまな激しい議論が行われている場があると説明し、「戦火が飛び交う、そういう場所ってあるんですよ」と語りかけた。



議論が白熱する状況について茂木氏は、「この問題についてはいろんな立場があって、いずれにせよA案、B案、C案っていうのがあって、みんなそれぞれ正しいと思ってるんだけど、どれかよくわかんないよね」とコメント。そうした議論の渦中に自分から飛び込むことについて、「めんどくさいんだよね、エネルギー使って」と率直に述べた。



「自分自身の考えを持つことはいいんですけど、別にそこに行く必要はないなって」と語る茂木氏は、ネットなどで繰り広げられる対立に対しても距離を取る姿勢を勧め「戦火が飛び交う、そういうところに行って、流れ弾を受けるかもしれないし、そういうところにあえて身を置く必要はないよな」と持論を展開した。その上で、「穏やかに自分のやるべきことをやってるっていう言い方もあるよ」と独自の価値観を提示した。



動画の締めくくりで茂木氏は、「そのことをちょっと皆さんにお伝えしたいと思います」と語り、無理に議論に巻き込まれず、淡々と自分の生き方を貫くことも選択肢の一つだと温かくメッセージを送った。