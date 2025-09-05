¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù10·î¤Ç40¼þÇ¯¡¡»ëÄ°¼Ô¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÈÖÊüÁ÷·èÄê
10·î¤Ç40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Î±Ç²èÈÖÁÈ¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¡£10·î3Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ï¡¢Á°¿È¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¿åÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤¬¶âÍËÆü¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢1985Ç¯10·î4Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¡£10·î¤Ç40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å9»þ¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï²áµî¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤«¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¸·Áª¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ²òÀâ¤äÇÐÍ¥¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢40¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ï¡¢9·î5Æü¤Ë¡Ø¥Ú¥Ã¥È2¡Ù¤òËÜÊÔ¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¡£9·î12Æü¤Ë¤Ï¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¡Ææ¤Î¶²Îµ¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤È¡ØÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡Ù¤òËÜÊÔ¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤ÇÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¡¢9·î19Æü¤Ë¤Ï¡Ø¥Þ¥ì¥Õ¥£¥»¥ó¥È¡Ù¤òËÜÊÔ¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£