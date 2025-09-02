この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「じたばたシニアライフ_普通の夫婦と猫の暮らし」が公開した動画では、60代の夫婦が「老後のお金の上手な減らし方」をテーマに自身の体験を語っている。夫は収入減にともなう不安に触れつつ、「老後はお金は減るもんだと割り切って、上手に使った結果として減っていくイメージ」と述べた。



夫婦は定年直後、家計の厳しさを経験した。住民税や社会保険料が働き盛りの収入水準で算定されるため負担が重く、夫は「毎年100万円くらい赤字になってたからねえ」と振り返る。妻も「一生懸命節約したけど、あんまり成果が出なくて、それもつらかった」と語った。



金銭感覚の違いから生じた葛藤も取り上げた。夫が菓子や果物を買ってくることに対し、妻は「お菓子、買いすぎじゃない？」と指摘したという。妻は「お肉とか魚を『あー欲しいな』って思っても、高野豆腐にしたり厚揚げにしたり」と我慢する日々があり、「お菓子みたいに必需品じゃないものを『どうして買ってくるのかしら？』って思って」と振り返った。夫も「あれね」と当時の厳しさを語った。



定年後3年目に入ると状況が変わった。社会保険料や所得税の負担が軽くなり、夫は「赤字も減ってきてね」と実感を語る。夫婦は「少し気持ちもラクになってきた」と述べ、夫は「赤字に慣れてきたみたい」と、家計との向き合い方の変化に言及した。



そのうえで、夫婦はお金の使い方を前向きに見直している。夫は「最近はお互いに好きなことにもお金を使うようになってきた」と話す。かつては「桃をね、1シーズンに家族3人で2つしか食べなかった」が、最近は「週に家族3人で3個食べる」という。また「一袋110円のお菓子」や「110円くらいのわらび餅」を「家族3人で分けるという、『一杯のかけそば』的なことも惜しみなくやってる」と述べ、無理のない範囲での楽しみを重視している。妻は「甘いものは健康にもいいかもしれないよね」と、適量の消費を肯定的に捉えた。ほかにも、本や落語鑑賞、英語のレッスン、友人とのランチなど、学びや体験への投資も行っているという。



「亡くなる前にお金をゼロにするのが目標」という「DIE WITH ZERO（死ぬときに資産を使い切るという考え方）」について、妻は「現実的にこれはなかなか難しいと思う」と述べ、夫も「そもそもいつ亡くなるのかわからないんで、ちょっと怖くて使い切れない」と語った。妻は「どのくらいまでならお金を減らしてもいいのかは、自分で考えたり夫婦で話し合ったりして、ある程度決めておく」とし、夫婦で「このくらいの赤字は大丈夫」という共通認識を持ってバランスを取る重要性を示した。夫は「心配しすぎると好きなことを何もできなくなるかもしれないが、全然気にしないのもマズい」と、バランスの大切さを強調した。



老後について夫は「意外に考えることが多いんだね。自由なんだけど、結構面倒なところもあるね」と話す。妻は「現役で働いてた頃よりは時間に余裕があって、楽しめるところはある。より良い老後には、ちょっと考えて、ちょっと行動するといいのかな」と述べ、夫も「すごいことじゃなくても、ちょっとずつ楽しみながら」と締めくくった。