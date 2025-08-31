¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óDÃæÃÊ¤Ë3¥é¥ó¡Ä51ºÐ¤Î¾¾°æ½¨´î»á¤Ï¡Ö¸½Ìò¤¤¤±¤ë¡×¡¡Ä»È©»ß¤Þ¤é¤º¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥Ð¥±¥â¥ó¡×
ºòÇ¯¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¡Ä2Ç¯Ï¢Â³¤Î°ìÈ¯
¡¡³Î¿®¤Î°ìÈ¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¾¾°æ½¨´î»á¤Ï31Æü¡¢¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼ÁªÈ´ KOBE CHIBEN¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¡Ö¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´¡×Àï¤Ë½Ð¾ì¡£3²ó¤Ë¾×·â¤Î3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥Ð¥±¥â¥ó¡×¡Öµã¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÄ»È©¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¾¾°æ»á¤Ï¡Ö4ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2ÂÇÀÊ¡¢´ØËÜÍÛºÚÅê¼ê¡Ê³«»Ö³Ø±à¡Ë¤¬Åê¤¸¤¿115¥¥í¤ò´°àú¤Ë¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÎ¾Íã100¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ãæ·ø122¥á¡¼¥È¥ë¤È¹¤¤¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤ÎÃæÃÊ¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£½é»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Ï¡¢»î¹ç¤Î½øÈ×¤Ç¤Î¼éÈ÷¤ÇÂ¤òÄË¤á¤Ê¤¬¤é¤â8²ó¤ÎÂè6ÂÇÀÊ¤Ç±¦ÍãÀÊ¤Ø¹ë²÷¤Ê3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡51ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾×·â¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´¶Æ°¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¤¨¤°¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÁ´Á³¸½Ìò¤¤¤±¤ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÎÞ½Ð¤½¤¦¾Ð¡×¡Ö¾¾°æ½¨´î¥Ð¥±¥â¥ó¤¹¤®¤ÆÁð¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆüËÜ¤Î»ÍÈÖ¤Ï¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤ß¤¿¥ß¥µ¥¤¥ëHR¤Çº£Ç¯¤â¥¦¥ë¤Ã¤È¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö51ºÐ¤Ç¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Î¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÍ¾Íµ¤Ç¤Ö¤Á¹þ¤à¾¾°æ¤µ¤ó¤ä¤Ù¤¨¡×¤Ê¤É¤ÈSNS¾å¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´¡×¤È¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´¶¯²½¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÎÃÏ¸µ¡¦°¦ÃÎ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤Ï4Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¾¾ºäÂçÊå»á¤Ë²Ã¤¨¡¢¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¤â½é»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë