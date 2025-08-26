毒親持ちブラック社畜の病人の俺が魔王軍会議に呼ばれた!?新ジャンル「闘病ファンタジー」の結末やいかに【作者に聞く】
「マジメで知的な魔王軍」VS「激ヨワ勇者軍」という逆転設定のファンタジー漫画かと思いきや、何かが違う…!?この漫画は、ある青年の体内で繰り広げられる「マジメに活動する病魔(魔王軍)」VS「機能しない免疫(勇者軍)」を描いた“闘病ラブファンタジー”だった…！
この漫画の著者は、会社員として勤める傍ら、漫画家としての活動を兼任している新田せん(@nittasen)さん。通勤電車の中などでアイデアがひらめくことも多く、会社勤めをしていることを生かして創作活動に取り組んでいる。得意とする漫画の分野はラブコメで、「それしか描けないとも言えます(笑)」とニコリ。本作について話を伺ってみた。
主人公の森重大地(24歳)は、友人もおらず、毒親に悩まされ、さらにブラック企業に勤めるという三重苦を抱えた病人である。加えて体調も優れず、生きる意欲さえ失っていた。ある日、免疫が病気と戦うという内容の講演を見せられ、試しにその通り想像してみると、病と戦う光景を夢に見るようになる。しかも夢とは思えぬ痛みまで伴うため、それを「己の体内世界への転生」だと解釈するようになった。
本来なら滅多に出会わないはずの魔王と遭遇してしまう。病状を悪化させる元凶である魔王軍のボスから招かれ、魔王城へと連れ込まれた彼は、よりによって「魔王軍会議」に参加させられる。常に自軍の民を守ろうと苦悩し心を痛める魔王の姿を知った主人公は、次第に魔王をを嫌いになれなくなってしまう…。
作者の新田せんさんは、SDGsを掲げながらも環境破壊を止められない人類を「まるでがん細胞やウイルスのようだ」と感じたことが、本作「なにゆえ もがき いきるのか？」の構想を思いつくきっかけになったと明かす。さらに、「逆にいえば、そういった病原体も好きで体を破壊してるわけじゃないのかなと！だって宿主が死んだら、自分たちもともに滅亡してしまうわけですから」と話す。
最後に、こだわった点や見どころについて尋ねると「詳しく話すとネタバレになってしまうので、一言でいえば『ジレンマ』です」と教えてくれた。また、都庁を連想させる魔王城のモデルについては「ご想像にお任せします(笑)」と語った。
取材協力：新田せん(@nittasen)
