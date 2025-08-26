ÆÊÌÚSC¡¢¼ù¿¹Âç²ð»á¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤òÈ¯É½¡ª¡¡º£µ¨ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¿·³ã¤ò»Ø´ø¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤ÎÆÊÌÚSC¤Ï26Æü¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Î»Ø´ø´±¤òÂàÇ¤¤·¤¿¼ù¿¹Âç²ð»á¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡1977Ç¯7·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¼ù¿¹»á¤Ï¸½ºß48ºÐ¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ä¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡¢¥¶¥¹¥ÑÁðÄÅ¡¢tonanÁ°¶¶¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2006Ç¯¤«¤éÁ°¶¶¾¦¶È¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î¥³¡¼¥Á¤ª¤è¤Ó¿ÞÆîSC¥Õ¥£¥ª¡¼¥ì¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»ØÆ³¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£°Ê¹ß¤ÏFC¥³¥ë¡¼¥¸¥ã¤Î¥³¡¼¥Á¤ä¿å¸Í¤Î¥æ¡¼¥¹´ÆÆÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤«¤é¿å¸Í¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¤òÃ´Åö¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¿·³ã¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëJ¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢6·î22ÆüÉÕ¤±¤Ç·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢J3¤ÎÆÊÌÚSC¤¬¼ù¿¹»á¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤òÈ¯É½¡£1Ç¯¤Ç¤ÎJ2Éüµ¢¤òÁÀ¤¦Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢24»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¸½»þÅÀ¤Ç9¾¡5Ê¬10ÇÔ¤Î9°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤Þ¤Ç8¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î¾¡¤ÁÅÀ¡Ö32¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¤Ø¤Î½¢Ç¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¼ù¿¹»á¤Ï¡¢ÆÊÌÚSC¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖÆÊÌÚSC¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¼ù¿¹Âç²ð¤Ç¤¹¡£ÆÊÌÚSC¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤Ë¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤ò»Ù¤¨¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢J2¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡1977Ç¯7·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¼ù¿¹»á¤Ï¸½ºß48ºÐ¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ä¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡¢¥¶¥¹¥ÑÁðÄÅ¡¢tonanÁ°¶¶¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2006Ç¯¤«¤éÁ°¶¶¾¦¶È¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î¥³¡¼¥Á¤ª¤è¤Ó¿ÞÆîSC¥Õ¥£¥ª¡¼¥ì¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»ØÆ³¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£°Ê¹ß¤ÏFC¥³¥ë¡¼¥¸¥ã¤Î¥³¡¼¥Á¤ä¿å¸Í¤Î¥æ¡¼¥¹´ÆÆÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤«¤é¿å¸Í¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¤òÃ´Åö¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¿·³ã¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëJ¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢6·î22ÆüÉÕ¤±¤Ç·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¤Ø¤Î½¢Ç¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¼ù¿¹»á¤Ï¡¢ÆÊÌÚSC¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖÆÊÌÚSC¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¼ù¿¹Âç²ð¤Ç¤¹¡£ÆÊÌÚSC¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤Ë¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤ò»Ù¤¨¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢J2¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×