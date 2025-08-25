ケースではない、新しい選択肢！『MYNUS iPhone 16 Pro MAGBACK』
アンドデザイン株式会社は、iPhone 16 Proに対応した「MYNUS iPhone 16 Pro MAGBACK」を発売した。
■iPhone 16 Proをフラットなデザインに変える新しい形のアクセサリー
MAGBACKは徹底的に余計な要素を削ぎ落とす“引き算の美学”から生まれた、ミニマルデザインのMagSafe対応バックプレート。
iPhone本来のサイズ感やチタニウムの質感、ダイレクトなボタン操作を損なうことなく、割れやすいリアカメラや背面ガラスを保護。iPhone 16 Proをフラットで美しいデザインへと変えることができる。
■フラットでミニマルなデザイン
大きく飛び出した複雑な形状のリアカメラバンプを背面プレートで覆い、フラットですっきりとしたミニマルデザインに変えることができる。
■ケースではない、新しい選択肢
堅牢なチタニウムボディをケースで覆わず、かさばることなくスリムなまま、チタンならではの質感とダイレクトなボタンの操作感を味わえる。
■持ちやすさを追求したウェッジシェイプデザイン
上側のカメラバンプ部分は厚みを持たせ、下部は薄くして握りやすくした、くさび形のデザイン。さらに角を大きく面取りすることで、手にフィットする形状になっている。
4. 背面ガラスとカメラレンズをしっかり保護
割れると美観や機能を大きく損なってしまう背面ガラスやリアカメラを保護。傷や汚れを防ぎ、机に置いてもガタつかない。
■磁力と吸着シートでしっかり取り付け
MAGBACKはMagSafeおよびワイヤレス充電に対応。ネオジム磁石アレイと微細な吸盤構造を持つ吸着シートにより、簡単かつ確実に装着できる。吸着シートは繰り返し使用可能で、内側にはSIM取り出しピンを収納できる便利なホルダーも付いている。
■落ち着いた高級感を演出する２つのカラー
ラバーブラックはしっとりとした触感で滑りにくいラバー調仕上げ。オートミールは、ナチュラルな風合いと落ち着いた色合いで、チタニウムのウォームな金属色と美しく調和する。
＜製品概要＞
名称：MYNUS iPhone 16 Pro MAGBACK
カラー：2色
・ラバーブラック（品番：MY-IP16PB-RB／JAN：4573358590562）
・オートミール（品番：MY-IP16PB-OM／JAN：4573358590579）
販売価格：6,600円(税込)
対応機種：iPhone 16 Pro
生産国：日本
発売日：2025年8月22日(金)
