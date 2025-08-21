「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（8月14日（木）〜8月20日（水））注目した数字をご紹介します。

354億ドル

パープレキシティ、345億ドルでChrome買収提案

パープレキシティは、GoogleのChromeブラウザに対し、345億ドル（約5兆円）の現金買収提案を行った。パープレキシティは自社のAIブラウザ「Comet」を展開しているが、Chromeの30億人超の利用者を獲得することで検索競争での地位強化を狙う。ただし、Googleは現時点でChromeを売る意思を公には示していないという（reuters.com）。

66万人

ブルームバーグ・メディア、デジタル購読者は約10万人増

ブルームバーグ・メディアは、2025年上半期の収益が前年同期比で7％増加したと発表した。デジタル購読者数は過去1年で約10万人増え、66万人を超えた。広告収益も前年同期比6％の回復を見せ、特にポッドキャストを含むオーディオ広告は40％増と大きく伸びた（pressgazette.co.uk）

48％

海外ニュースサイトの48％記事がAI関与

チェーンストーリー（Chainstory）がまとめた独自調査レポートによると、2025年1〜6月にかけて、海外の金融・暗号資産系ニュースサイト（Investing.comやCoinDeskなど）が発表した約8万本の記事のうち、48％がAIによって生成または支援されたものだったという。一部の媒体では記事の半数以上をAIが担った月もあったが、逆にAI依存を下げて人力とのバランスを取る動きも見られた（chainstory.co）。［原文：Media Briefing: Amazon’s off-site ad push is becoming publishers’ post-cookie playbook］編集／坂本凪沙