【Numbers to know】DIGIDAY編（8/14〜8/20）：パープレキシティ、 Chrome に345億ドルで買収提案 ほか
「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（8月14日（木）〜8月20日（水））注目した数字をご紹介します。
354億ドル
パープレキシティ、345億ドルでChrome買収提案パープレキシティは、GoogleのChromeブラウザに対し、345億ドル（約5兆円）の現金買収提案を行った。パープレキシティは自社のAIブラウザ「Comet」を展開しているが、Chromeの30億人超の利用者を獲得することで検索競争での地位強化を狙う。ただし、Googleは現時点でChromeを売る意思を公には示していないという（reuters.com）。
66万人
ブルームバーグ・メディア、デジタル購読者は約10万人増ブルームバーグ・メディアは、2025年上半期の収益が前年同期比で7％増加したと発表した。デジタル購読者数は過去1年で約10万人増え、66万人を超えた。広告収益も前年同期比6％の回復を見せ、特にポッドキャストを含むオーディオ広告は40％増と大きく伸びた（pressgazette.co.uk）
48％