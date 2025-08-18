またまた大当たりーーーッ！！【スタバ】朝食にしたい♡「新作フード」

【スターバックス】でお気に入りのドリンクと一緒に「新作フード」はいかが？ おしゃれ & おいしいフードは朝食にもぴったりです。1日の気分を上げてくれそうな、話題の商品をピックアップしました。

ボリュームすごい！「ハム & チーズ 石窯カンパーニュサンド」

「石窯カンパーニュサンド ハム & チーズ」は、石窯で焼いたカンパーニュにシュゼットハム・ゴーダチーズ・レタスがサンドされています。@j.u_u.n__starbucksさんによると、温めることでパンの表面が「カリッと香ばしく」なり「チーズがとろ～りとけてより一層おいしい」とのことなので、ぜひ試してみて。\590（税込）。

具材たっぷり！「メキシカンアボカドサラダラップ」

オレンジ色のトルティーヤ生地と、たっぷり巻かれた色とりどりの具材が食欲をそそるこちらは、@j.u_u.n__starbucksさんが「とってもカラフルでビジュよすぎませんか？」とお気に入りの「メキシカンアボカドサラダラップ」。「アボカド・チキン・メキシカンサラダ・チリコンカン・レタス」とたっぷりの具材が入っています。野菜もお肉も摂れるのがうれしいポイント。「夏にぴったりのサラダラップ」とのことなので、暑い日の朝食におすすめです。

