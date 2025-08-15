»å°æ²ÅÃË»á¡¡Ãó¼ÖÎÁ¶â¤Î¹â³ÛÀÁµá¤Ë¡Ö£È£å£ì£ð¡¡£í£å¡×¡¡£³£°£°Ëü±ßÄ¶¤Î¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¿ô»ú¤¬ÊÂ¤Ö
¡¡ºå¿À£Ï£Â¤Î»å°æ²ÅÃË»á¤¬£±£µÆü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö£È£å£ì£ð¡¡£í£å¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãó¼Ö¾ì¤ÎÀº»»µ¡¤ËÃó¼Ö·ô¤òÁÞÆþ¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÁáÁ÷¤ê¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¶â³Û¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡Ö¤¨¤Ã¡×¤È¤¤¤¦»å°æ»á¤ÎÀ¼¤Î¸å¤Ë¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤È»×¤ï¤ì¤ë¿Í¤¬¡Ö·¸°÷¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢ÀÁµá²èÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö£³£°£´£µ£²£µ£°¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢»å°æ»á¤Î¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¤Ê¤ó¤Ü¡¢¤³¤ì¡×¤È¤¤¤¦Àä¶«¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÛÌÌÄÌ¤ê¤Ê¤é¤Ð£³£°£´Ëü£µ£²£µ£°±ß¤ÎÀÁµá¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Àº»»µ¡¤«¤é¤Ï¡ÖÎÁ¶â¤Ï£²£³£´£°±ß¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦²»À¼¤¬Î®¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸íÉ½¼¨¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£