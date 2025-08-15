¿·NISA¤Ï½Ð¸ýÀïÎ¬¤òÀè¤Ë¡¡65ºÐ¡¦·î5Ëü±ß¼è¤êÊø¤·»î»»¡ß¡Öµ¤ÀäÅê»ñ¡×¤Î2025Ç¯Åê»ñ3ÀïÎ¬
¥Þ¥Í¡¼·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖBANK ACADEMY¡¿¥Ð¥ó¥¯¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤¬¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¤ª¶â¤Î¥×¥í¤Î¾®ÎÓÎ¼Ê¿»á¤¬¡¢2024Ç¯¤«¤éºþ¿·¤µ¤ì¤¿¿·NISA¤ò»Ï¤á¤¿¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö2025Ç¯ÈÇ Åê»ñÀïÎ¬3Áª¡×¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¾®ÎÓ»á¤Ï¡Ö¿·NISA¤ò»Ï¤á¤¿¤é¡¢¾Íè¤¤¤Ä¤«¤éÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Î½Ð¸ýÀïÎ¬¤Ï¤¶¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡ª¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Öµ¤ÀäÅê»ñ¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¿¨¤ì¡¢Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç±¿ÍÑ¤òÂ³¤±¤ì¤ÐÍø±×¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£²áµî30Ç¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òº¬µò¤Ë¡¢Á´À¤³¦³ô¼°¤äÊÆ¹ñ³ô¼°¤¬Ä¹´üÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤·¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯»þ¤ËÅê»ñ¤òÃæÃÇ¤·¤¿¿Í¤¬¤½¤Î¸å¤Î¾å¾º¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»öÎã¤òµó¤²¡¢Ä¹´ü·ÑÂ³¤Î½ÅÍ×À¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¾Íè¤Î¼è¤êÊø¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢65ºÐ¤«¤éËè·î5Ëü±ß¤º¤Ä»ñ»º¤ò¼è¤êÊø¤¹¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£±¿ÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï81ºÐ¤Ç»ñ¶â¤¬¿Ô¤¤ë°ìÊý¡¢Ç¯Íø5%¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÊø¤¹¤È99ºÐ¤Þ¤Ç»ñ»º¤¬»ýÂ³¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢¿·NISA¤ÇÅê»ñ¸µËÜ¤ò¤µ¤é¤ËÁý¤ä¤¹ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î3ÅÀ¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
1. ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤Î²ÃÂ®
¿·NISA¸ýºÂ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¥ª¥ë¥«¥ó¡×¤ä¡ÖS&P500¡×¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ê¤É¤ÎÎ×»þ¼ýÆþ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¡£·î10Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÎÀÑÎ©¤Ï¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤òÅê»ñ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤ä¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
2. ¥µ¥Æ¥é¥¤¥ÈÅê»ñ¡Ê¹¶¤á¤ÎÁªÂò»è¡Ë
NASDAQ100¤ä¥¤¥ó¥É³ô¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Ø¤ÎÊ¬»¶Åê»ñ¤òÎã¼¨¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËNASDAQ100¤äFANG+¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬¼çÆ³¤·S&P500¤ò¾å²ó¤ë¹â¤¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£Æ°²èÆâ¤Ç¡Ö¤³¤Î²èÁü¤âChatGPT¤Ç¿ôÉÃ¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¸À®AI¤Î¿Ê²½Îã¤ò¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖAIÊ¬Ìî¤ÎÀ®Ä¹¤òÊÆµðÂç¥Æ¥Ã¥¯¤¬µí¼ª¤ë¤«¡×¡ÖºÇ¶á¤Î¿Ê²½¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢µðÂçITÌÃÊÁ¤Ø¤Î½¸ÃæÅê»ñ¤¬°ú¤Â³¤Í¸ú¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿Í¸ýÀ¤³¦°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É³ô¤Ï·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡Ö¿·¶½¹ñ¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¤Æ·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬³ô²Á¾å¾º¤ËÄ¾·ë¤·¤Ê¤¤»ö¤â¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥ê¥¹¥¯¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¼«Ê¬¤Ï¿·¶½¹ñ³ô¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸Ä¿Í¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¶â¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¤Ï¡Ö³ô¼°¤¬²¼Íî¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¶â¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë·¹¸þ¤Ï¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤Ï´üÂÔ¡×¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Ä¹´ü¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÏÊÆ¹ñ³ô¤ËÎô¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤À¤È¤·¤¿¡£
3. ¹âÇÛÅö³ô¥Õ¥¡¥ó¥É
¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤Äê´üÅª¤ÊÊ¬ÇÛ¶â¡ÊÇÛÅö¶â¡Ë¤òÌÜÅª¤Ë¤¹¤ëÅê»ñ¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡ÖÄê´üÅª¤ËÊ¬ÇÛ¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë¹âÇÛÅöETF¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤òÊÝÍ¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ±¿ÍÑ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¡¢ÆÃ¤Ë50〜60Âå¤Ë¤Ï¡Ö¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ê¬ÇÛ¶â¤òÇ¯¶âÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ø¤¸¤Ö¤óÇ¯¶â¡Ù¤¬ºî¤ì¤ë¡×¤È¶ñÂÎÎã¤ò¼¨¤·¤¿¡£¼«¿È¤â¹âÇÛÅöETF¡ÖVYM¡×¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¤ÇÌó11Ëü±ß¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¡ÖVYM¡×¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¤Î¡Ö³ÚÅ·SCHD¡×¤äSBI¾Ú·ô¤Î¡ÖSBI¡¦SCHD¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê»ñ¿®Â÷¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¿®Â÷Êó½·¤¬°Â¤¯¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤äÁýÇÛÎ¨¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢¿·NISA¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£¸å¤â½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¿·NISA¤Î¼¡¤ÎÅê»ñÍ½Äê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤Í¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥Ð¥ó¥¯¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¾®ÎÓÎ¼Ê¿¤Ç¤¹¡ª ³Ø¹»¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤ò¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¿·NISA¡¢iDeCo¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡¢ÀÇ¶â¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Ê¤É¤ª¶â¤ÎÃíÌÜ¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª