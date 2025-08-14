【ホラー】「見ないでー!!」怖がらない人間に幽霊側からNG!?「見えてるくせに」と囁く都市伝説がまさかの展開【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
昔から漫画を描くことが好きな藤やすふみ(@y_asufumi100)さんは、X(旧Twitter)や投稿サイトにて「都市伝説に求める女」を投稿。主人公のかごめが数々の都市伝説に遭遇するという短編漫画で、こっくりさんなどの有名な話だけでなく、マイナーな都市伝説も登場する。今回は「見えてるくせに」を紹介するとともに、作者にもしも幽霊が見えたときに取る行動についても聞いた。
本作のタイトル、そしてテーマにもなっている「見えてるくせに」という都市伝説は、交差点で向かい側にいる女から異様な気配を感じ、瞬時に霊だと悟り無視をしてそのまますれ違おうとするものの、すれ違いざまに「見えてるくせに」と恐ろしい形相で声をかけられてしまうという怪談話である。
しかし、そこで話が終わらないのが、藤やすふみさんの描く「都市伝説に求める女」の見どころである。
都市伝説と同じように交差点で幽霊とすれ違った主人公・かごめは、「見えてるくせに」という幽霊の言葉に「オフコース…」と、幽霊に負けない怪しさ満点の笑顔で答えた。一切怖がる様子を見せないかごめと、最後には「見ないでー!!」と困惑する幽霊の互いのディフェンスシーンでは、思わず幽霊のほうに同情してしまう。
科学が発達した現代社会においても、“見える者には見える”…。もしも幽霊が見えてしまったら？という問いかけに「無視します。というか、相手が誰でも凝視するのは失礼だと思うので、歩くときはかわいいワンちゃん以外とは目を合わせませんね」と正直な気持ちを明かしてくれた藤やすふみさん。
ホラー漫画のようでホラー漫画じゃない？“一周回ってホラー”な短編作品「見えてるくせに」をぜひ、読んでみてほしい。
取材協力：藤やすふみ(@y_asufumi100)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。