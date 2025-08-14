ヤングスキニーが、フリーライブ『いつか僕は誰もが羨むバンドになってやるフリーライブ』のライブ映像を、バンド結成5周年記念日の8月15日21時からプレミア公開する。

（関連：ヤングスキニーが照らした憂鬱な日々の希望、ツアー東京公演を振り返る 「生きづらいのは俺も一緒だから」）

今回のライブ映像公開は、2026年2月17日に行われる初の武道館ワンマン公演『いつか僕は誰もが羨むバンドになってやる日本武道館』を記念したものだ。公開される映像は、2023年3月15日に代々木公園野外音楽堂にて開催したフリーライブ『いつか僕は誰もが羨むバンドになってやるフリーライブ』の模様となっている。

同公演は、同年2月の自身のメジャーデビュー直後であり、初のフルアルバム『歌にしてしまえば、どんなことでも許されると思っていた』のリリース日に行われ、平日に7,000人を超える来場者数を記録。さらにYouTube Liveでの同時生配信の視聴者数を含めると、総動員数は10,000人を超えた。

なお、同プレミア公開のアーカイブ配信は行われない予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）