海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「純金積立のデメリットが拡大中？ゴールド投資家が今すぐ知るべき資産の守り方について解説します！」と題した動画で、田中貴金属による純金積立サービスの大幅なルール改正について詳細に語った。宮脇氏は、積立型ゴールド投資の今後のリスクと分散投資の必要性を強調し、「実際には、この解約するときに現金でしか出せない、これには大きな罠がある」と警鐘を鳴らした。



今回の変更で焦点となるのは、「2025年12月16日以降、契約の解約時には“金現物での引き出しができず、現金のみでの受取となる”」点。宮脇氏は、「金現物で引き出せることこそが純金積立の最大のメリットだった」と述べ、金の現物を楽しみに積み立ててきた多くの投資家にとって、この改正は「全く詐欺というか、もう全然別の話」と厳しく指摘している。



加えて、改正による手数料の値上げや、“重量指定”での金バー引き出しができなくなりバー単位指定に制限される点も解説。小口投資家にとって「細かい端数が現物で引き出せない不便さ」を挙げ、あらゆる点でユーザーに不利な改正だと述べた。



さらに、最大のリスクとして宮脇氏が強調したのが「税金の問題」だ。従来は現物での受け取りで課税タイミングを自身でコントロールできたが、今後は“強制的な現金化＝利益確定”で即時に課税対象となる。「今まで20年30年とコツコツ積み立てを続けてきて、利益が出ている人も問答無用で課税対象」とその影響の大きさを訴えた。



他にも、「全ての取引で身分証の提出が必要になり、これまでコツコツと匿名性を保ってきた少額購入も個人情報と紐付けされる」点や、「運用会社（田中貴金属）のカウンターパーティーリスク」についても触れ、資産の安全性を厳しく分析。「純金積立投資っていうのは実は田中貴金属という一企業に投資しているようなものかも」と、現実的なリスク認識を訴えた。



今後の資産防衛策としては、「分散が一番大事」だとし、他社サービス（三菱マテリアルやSBI証券）や、アンティークコイン、ビットコインなど“田中貴金属以外の選択肢”を持つことを強く推奨。具体的に「全部を同じ会社に預けるのではなく、一部は他の会社や資産に振り分けるべき」とアドバイスした。



動画の締め括りで宮脇氏は、「田中貴金属以外の比較も大事ですし、金だけでなくアンティークコインやデジタル資産も検討をと視聴者にエールを送り、「将来に不安がある人こそ、今こそ資産運用・分散のために正しい知識を身につけてほしい」と呼び掛けて動画を締めくくった。