ベッツ、２４試合ぶり弾が１２号決勝２ラン 愛妻の誕生日にシャーザー撃ちで不振脱出「ありがとう、ハニー」
◆米大リーグ ドジャース―ブルージェイズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）
ドジャースのＭ・ベッツ内野手（３２）が８日（日本時間９日）、本拠地・ブルージェイズ戦に「２番・遊撃」で先発出場。５回に決勝の１２号逆転２ランを放つなど２安打３打点でチームの勝利に貢献した。
１点を追う５回。右中間へのエンタイトル二塁打を放った１番・大谷を塁に置き、ベッツが打席へ。通算２１８勝右腕・シャーザーの初球だった。８５・６マイル（約１３７・８キロ）スライダーが甘く入ったところを見逃さなかった。打球速度１０１・７マイル（約１６３・７キロ）、打球角度２５度、飛距離３８９フィート（約１１８・６メートル）で左翼席に着弾。７月５日（同６日）のアストロズ戦以来、２４試合ぶりとなる一発だった。
今季は東京シリーズ開幕前に体調不良を訴え、体重は一時１１キロ激減するなど災難に見舞われ、この日の試合前の時点で打率２割３分６厘、１１本塁打、４８打点と不振が続いている。それでも、この日は守備でも好守と躍動。試合後は地元放送局のインタビューに応じ、「妻に感謝を伝えたい。妻は間違いなく、僕に自信を与えてくれた一番の存在。ありがとう、ハニー。そして、誕生日おめでとう」とブリアンナ夫人への思いを口にした。