³ô²ÁÁàºî¤ËÅý°ì¶µ²ñ¤È¤Î´Ø·¸¡Äµ¿ÏÇ¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿´Ú¹ñ¤ÎÁ°ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤¬½ÐÆ¬¡¡¸½¾ì¤Ç¤Ï¥»¥¯¥Ï¥é¤Þ¤¬¤¤¤ÎÇÍÅÝ¤â
Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÉ×¿Í¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Õ¥©¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Ú¾×·â¡Û¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÉ×¿Í¤ÎÏÀÊ¸¡¢ÆâÍÆ¤¬¥ä¥Ð¤¤
¥É¥¤¥Ä¥â¡¼¥¿¡¼¥º¤Î³ô²ÁÁàºî¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤Îµ¿ÏÇ¤Ç¸¡»¡¤ÎÁÜºº¤òÌÈ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÉ×¿Í¤Ï¡¢2022Ç¯¤ÎÂè20ÂåÂçÅýÎÎÁªµó¤Î²áÄø¤Ç¡¢Õú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬¡ÈÀ±¡É¤Î¤è¤¦¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¿ô¡¹¤ÎÏÀÁè¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¡£ÕúÀ¯¸¢È¯Â°Ê¹ß¤Ï¡¢ÖàÂ¯¿Í¡¢½¡¶µÃÄÂÎ¡¢À¯¼£¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤á¤°¤ëµ¿ÏÇ¤¬¼¡¡¹¤ÈÄóµ¯¤µ¤ì¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤«¤é¿á¤¹Ó¤ì¤ëÆÃÊÌ¸¡»¡¡ÊÆÃ¸¡¡Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÁÜºº¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸ø³«¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£Á°ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¸ø³«¾¤´¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÉ×¿Í¤ËÈãÈ½Åª¤ÊÀªÎÏ¤Ï¥»¥¯¥Ï¥é¤Þ¤¬¤¤¤ÎÈ¯¸À¤òÍá¤Ó¤»¡¢»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö½÷À¤Î¿Í¸¢¡×¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¥¥àÉ×¿Í¤òÍÊ¸î¤·¤¿¡£¡Ö¹´Â«¤·¤í¡×VS¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
8·î6Æü¡¢¥ß¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®ÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¤Î»öÌ³½ê¤¬Æþ¤ë¥½¥¦¥ë¾áÏ©¶è¤Î¥Ó¥ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢100¿Í¤¢¤Þ¤ê¤Î¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿ÊÊâ·Ï¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë±¿±Ä¼Ô¤Ê¤É¡¢ÕúÀ¯¸¢¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¤¢¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÉ×¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ³ÈÀ¼´ï¤ÇÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£¾¤´Ä´ºº¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸áÁ°10»þ¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤½¤ÎÇÍÅÝ¤Î¥È¡¼¥ó¤Ï¤µ¤é¤Ë·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Á°ÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥»¥¯¥Ï¥é¤Þ¤¬¤¤¤ÎÈ¯¸À¤âÊ¿Á³¤ÈÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÉ×¿Í¤Î¥É¥¤¥Ä¥â¡¼¥¿¡¼¥º³ô²ÁÁàºîµ¿ÏÇ¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï³ô²Á¤ÎË½Íî¤ÇÌÇÃã¶ìÃã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£Á°ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÍÅÝ¤Ï¡¢¸÷²½Ìç¤Î¶õ¤Ë¿ô½½Ê¬´Ö¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£·²½°¤ÎÃæ¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¤ò¹´Â«¤·¤í¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤âÉÑÈË¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÉ×¿Í¤ò¾è¤»¤¿¼ÖÎ¾¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï²áÇ®¤·¤¿¡£Í½Äê¤µ¤ì¤¿Ä´ºº»þ´Ö¤ò10Ê¬¤Û¤É²á¤®¤¿»þ¹ï¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÉ×¿Í¤Ï¡Ö¹´Â«¤·¤í¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¶Á¤¯¤Ê¤«¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥¦ÊÛ¸î»Î¤È¶¦¤Ë¥Ó¥ë¤ÎÆþ¸ý¤Ø¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¸½¤ì¤¿¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÉ×¿Í¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢¤ä¤äÀÄ¤¶¤á¤Æ¸«¤¨¤¿¡£ÅþÃå¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤ÏÊâÆ»¤Ë½¸¤Þ¤ê¡ÖÉ×¿Í¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ï¤¹¤°¤Ë³ÈÀ¼´ï¤Ç¤ÎÈãÈ½¤Ë¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
ÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¤Î»öÌ³½ê¤¬Æþ¤ëKT¥Ó¥ë¤ÎÁëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÉ×¿Í¤Î½ÐÆ¬¤ò¸«¤è¤¦¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿¿¦°÷¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î»ÔÌ±¤¬¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÉ×¿Í¤¬ÄÌ¤ëÆ»¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ëÍÍ»Ò¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢µ¡Æ°Ââ¤È¥Ñ¥È¥«¡¼¤òÆ°°÷¤·¡¢KT¥Ó¥ë¼þÊÕ¤ò·ÙÈ÷¡£¥Ý¥ê¥¹¥é¥¤¥ó¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÊâ¹Ô¼Ô¤ÎÆ³Àþ¤òÀ°Íý¤·¡¢»ÔÌ±Æ±»Î¤Î¾×ÆÍ¤Ê¤ÉÆÍÈ¯Åª¤Ê¾õ¶·¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£
KT¥Ó¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¸å¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÉ×¿Í¤ÏÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ç¼Õºá¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡Ö»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤ë¤ËÂ¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Îµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ©¾ì¤ä¼áÌÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤ÏÅú¤¨¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ÜÆ°¤·¤¿¡£
¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÉ×¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Èà½÷¤ËÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¤¿°ìÉô¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤é¤â¤½¤Î¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÉ×¿Í¤Î»Ù»ý¼Ô¤È»×¤ï¤ì¤ë½½¿ô¿Í¤Î»ÔÌ±¤¬¥Ó¥ëÁ°¤Ë»Ä¤ê¡¢¡Ö¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÉ×¿Í¤Î½÷À¿Í¸¢¤òÊÝ¾ã¤»¤è¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¤Î°ìÉô¤Ï¡ÖÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡Ë¤ò¹´Â«¤·¤í¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥¥à¡¦¥´¥ó¥Ò¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Õºá
¤³¤ÎÆü¤ÎÄ´ºº¤ÏÄ¹»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÉ×¿Í¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¿ÏÇ¤Ï½½¿ô·ï¤ËµÚ¤Ó¡¢ÍÆµ¿¤ÎÆâÍÆ¤â¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¿¤á¤À¡£¿¼Ìë¤Þ¤Ç¤ÎÄ´ºº¤äºÆ¾¤´¤Î²ÄÇ½À¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¤Ï¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÉ×¿Í¤ÎÄ´ºº¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Î¥æ¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥óµÄ°÷¡¢¸µµÄ°÷¤Î¥¥à¡¦¥è¥ó¥½¥ó»á¡¢ÖàÂ¯¿Í¤Î¡Ö¥³¥ó¥¸¥óË¡»Õ¡×¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥Ù»á¡¢Åý°ì¶µ²ñ¤Î¸µÀ¤³¦ËÜÉôÄ¹¥æ¥ó¡¦¥è¥ó¥Û»á¡¢À¯¼£¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤Î¥ß¥ç¥ó¡¦¥Æ¥®¥å¥ó»á¡¢¥É¥¤¥Ä¥â¡¼¥¿¡¼¥º¤Î¸µ²ñÄ¹¥¯¥©¥ó¡¦¥ª¥¹»á¡¢¥¥àÉ×¿Í¤Î¸ýºÂ´ÉÍý¿Í¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌÉô´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¡¢¼þÊÕ¿ÍÊª¤äÍÆµ¿¼Ô¤Ø¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤¬È¯µÄ¤·¡¢¹ñ²ñ¤òÄÌ²á¤·¤¿ÆÃ¸¡Ë¡¤Ë¤è¤ëÁÜººÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¢¦¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥Ù»á¤é¤Ë¤è¤ë¿Í»ö²ðÆþ¡¦°¶Àûµ¿ÏÇ¡¢¢¦¥ß¥ç¥ó¡¦¥Æ¥®¥å¥ó»á¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¸øÇ§²ðÆþµ¿ÏÇ¡¢¢¦ÍÌÊ¿¡Ê¥ä¥ó¥Ô¥ç¥ó¡Ë¹âÂ®Æ»Ï©½ªÅÀÊÑ¹¹¤ÎÍ¥¶øµ¿ÏÇ¡¢¢¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÉü¶½»ö¶È¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¡Ö»°ÉÞÅÚ·ú¡×³ô²ÁÁàºîµ¿ÏÇ¤Ê¤É¡¢·×16·ï¤À¡£
¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥¤¥§¥½¥ó»á¤Î»ö·ï¤âÁÜººÃæ¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢2023Ç¯6·î¤Ë´ë¶È¤Ê¤É¤¬¡¢¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÉ×¿Í°ì²È¤Î¡È¼¹»ö¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¥à»á¤Î¼Â¼Á½êÍ²ñ¼Ò¤Ë184²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó18²¯4000Ëü±ß¡Ë¤òÅê»ñ¤·¡¢¥¥à»á¤¬¤½¤Î¤¦¤Á50²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5²¯±ß¡Ë¤ò¼«Ê¬¤Î¼ÚÌ¾²ñ¼Ò¤ËÎ®ÍÑ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëµ¿ÏÇ¤À¡£
¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÉ×¿Í¤Ï¸áÁ°10»þ23Ê¬¤«¤éÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥àÉ×¿ÍÂ¦¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¥à»á¤äÅý°ì¶µ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Îµ¿ÏÇ¤Ë´Ø¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¤ÎÄ´ºº²áÄø¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¿ÏÇ¤ËÂÐ¤·ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Âè20ÂåÂçÅýÎÎÁª¤òÁ°¤Ë¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×ÅÞËÜÉô¤òË¬¤ì¡¢¿ô¡¹¤Îµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¥¥à¡¦¥´¥ó¥ÒÉ×¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÁ°ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤È¤·¤ÆÆÃ¸¡¤ÎÁÜººÀþ¾å¤ËÎ©¤Á¡¢ºÆ¤ÓÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë