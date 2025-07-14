¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ê¤ª»Ð¤µ¤ó¡×Ãæ´Ö½ßÂÀ¤ÈÇ®°¦ÊóÆ»¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤ÎÊÌ¤ì¤À¤È¤·¤Æ¡×6·î¤Ë°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡©¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖWEST.¡×Ãæ´Ö½ßÂÀ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤È¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤¬½Ð¤¿¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ê¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤³¤È¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÎÓÍ´°á¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¡£ÎÓ¤µ¤ó¤¬6·îÃæ½Ü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ø¤Î°ÕÌ£¿¼¤ÊÅê¹Æ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ®°¦ÊóÆ»»þ¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤Ø¤½½Ð¤·¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤ÎÎÓÍ´°á¤µ¤ó
¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤ÎÊÌ¤ì¤À¤È¤·¤Æ¡×¡Ö¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Îø¤·¤¯¤Ê¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¼«Ëý¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î¿Íµ¤¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ê¥ß¥Ã¥¡¼¡ª¥ì¥Ã¥Ä¡¦¥À¥ó¥¹¡ª¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈ®Ñï¡Ê¤Ï¤Ä¤é¤Ä¡Ë¤È¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢SNS¾å¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ê¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎÓÍ´°á¤µ¤ó¡£2025Ç¯3·î¤´¤í¤Þ¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ê¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤òÌ³¤á¤¿ÎÓ¤µ¤ó¤Î°ÕÌ£¿¼¤ÊÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÌ´¤Î¥é¥ó¥É¤Í¡×¡Ö²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡×¡Ö¤¨¡¢Èà»á¤È¤ªÊÌ¤ì¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡©¡×¤È²±Â¬¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ò°¦¤¹¤ë¡ÖWEST.¡×Ãæ´Ö½ßÂÀ¤µ¤ó¤È¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿ÎÓÍ´°á¤µ¤ó¤¬¡Ö¥´¥ë¥ÕÂÇ¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¥Ç¡¼¥È¡×¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¡¢¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£5·î¤È6·îÃæ½Ü¡¢2¿Í¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò½ÐÆþ¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÓÍ´°á¤µ¤ó°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤äº£°æÍã¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£2023Ç¯¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ê¥ß¥Ã¥¡¼¡ª¥ì¥Ã¥Ä¡¦¥À¥ó¥¹¡ª¡×¤Î¥À¥ó¥¹¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤òÂ´¶È¤·¤¿¸½ºß¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Á¥ã¥ó¤¹¡¼¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎCM½Ð±é¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö½ßÂÀ¤¡¡ª¹¬¤»¤Ë¤·¤í¤è¡¼¡×¤Ê¤É¤È½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£