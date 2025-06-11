¥Æ¥ì¥Ó¤ò½èÊ¬¤·¤¿¤±¤É¡ÖNHK¼õ¿®ÎÁ¡×¤ÎÀÁµá¤¬¡ª¡È¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤·´ü´ÖÊ¬¡É¤â»ÙÊ§¤¤¤ÏÉ¬Í×¡© ²òÌó¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ
¥Æ¥ì¥Ó¤ò½èÊ¬¤·¤¿¤Î¤Ë¼õ¿®ÎÁ¤ÎÀÁµá¤¬¡ª
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼õ¿®ÎÁ¤òÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò½èÊ¬¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢NHK¤«¤é¼õ¿®ÎÁ¤ÎÀÁµá¤¬¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
NHK¤«¤é¤Î¼õ¿®ÎÁ¤ÎÀÁµá¤ÏÊüÁ÷Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊüÁ÷Ë¡¤ÎÂè64¾ò¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¨²ñ¤ÎÊüÁ÷¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼õ¿®ÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¤·¤¿¼Ô¤Ï¡¢Æ±¹à¤ÎÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¤¿¼õ¿®·ÀÌó¤Î¾ò¹à¤ÇÄê¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê¡¢¶¨²ñ¤È¼õ¿®·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¾òÊ¸¤Ë¤Ï¡Ö¶¨²ñ¡ÊNHK¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤ò¼õ¿®¤Ç¤¤ë¼õ¿®ÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤é¶¨²ñ¤È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò½èÊ¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡ÖÊüÁ÷¤ò¼õ¿®¤¹¤ëÀßÈ÷¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏNHK¤È¤Î·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼õ¿®ÀßÈ÷¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖNHK¤ÎÊüÁ÷¤¬¼õ¿®²ÄÇ½¡×¤Ê¥¹¥Þ¥Û¤ä¥«ー¥Ê¥Ó¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¡¢1À¤ÂÓ¤Ë¤Ä¤1·ÀÌó¤¬¸¶Â§¤È¤Ê¤ë¤¿¤áÆ±¤¸À¤ÂÓ¤ÎÃ¯¤«¤¬¼õ¿®ÀßÈ÷¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤â·ÀÌó¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò½èÊ¬¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼«Âð¤Ë¼õ¿®ÀßÈ÷¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÀÁµá¤¬¤¯¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²òÌó¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²òÌó¤¬¤¤Á¤ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼õ¿®ÎÁ¤ÎÀÁµá¤âÂ³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤ò½èÊ¬¤·¤¿¤Î¤ËNHK¤«¤é¼õ¿®ÎÁ¤ÎÀÁµá¤¬¤¯¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¼õ¿®ÀßÈ÷¤äNHK¤È¤Î·ÀÌó¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤·´ü´ÖÊ¬¤â»ÙÊ§¤¤¤ÏÉ¬Í×¡©
¥Æ¥ì¥Ó¤ò½èÊ¬¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼õ¿®µ¡´ï¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼õ¿®ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬É¬Í×¤Ê¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö·ÀÌó¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¼õ¿®ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤âµÁÌ³¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò½èÊ¬¤·¤Æ¼õ¿®ÀßÈ÷¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²òÌó¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï·ÀÌó¤¬Â³¤¡¢²òÌó¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÊ¬¤Ï¼õ¿®ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿NHK¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò½èÊ¬¤·¤¿¸å¤Ë²òÌó¤¬ÃÙ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÁÌ¤Ã¤Æ¤ÎÊÖ¶â¤äÆü³ä¤ê¤Ç¤ÎÀÁµá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½èÊ¬¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤Ê¤É¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¿Í¤¬¼Â²È¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ÇÊÌÀ¤ÂÓ¤«¤éÆ±°ìÀ¤ÂÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î²È¤ËNHKÊüÁ÷¤ò¼õ¿®¤Ç¤¤ëµ¡´ï¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ã´ÅöÉô½ð¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁÌ¤Ã¤ÆÊÖ¶â¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²òÌó¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤ÏÆÏ½Ð½ñ¤ÎÄó½Ð¤ÈNHK¤Õ¤ì¤¢¤¤¥»¥ó¥¿ー¤Ø¤ÎÅÅÏÃ¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢ÅÅÏÃ¤¬·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ÉNHKÂ¦¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê²òÌó¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î»ö¾ð¤Ë±þ¤¸¤ÆÁÌ¤Ã¤Æ¤Î²òÌó¤¬²ÄÇ½¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢²òÌó¤ò¤·¤¿¸å¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Á°Ê§¤¤¤Ë¤è¤ê»ÙÊ§¤Ã¤¿¼õ¿®ÎÁ¤ä²òÌó·î°Ê¹ß¤Ë°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼õ¿®ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²òÌó·î°Ê¹ß¤Î»ÙÊ§¤¤Ê¬¤¬ÊÖ¶â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤ò½èÊ¬¤·¤Æ¤«¤é¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤·´ü´Ö¤Ç¤â¡¢NHK¤È¤Î·ÀÌó¤ò²òÌó¤ò¤·¤¿·î¤Þ¤Ç¤Î¼õ¿®ÎÁ¤Ï»ÙÊ§¤¤¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò½èÊ¬¤·¤¿¤é¤¹¤ß¤ä¤«¤Ë²òÌó¤Î¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¥Æ¥ì¥Ó¤ò½èÊ¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÊüÁ÷¤ò¼õ¿®¤¹¤ëÀßÈ÷¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢²òÌó¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏNHK¤«¤é¼õ¿®ÎÁ¤ÎÀÁµá¤¬¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¿®ÀßÈ÷¤È¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖNHK¤ÎÊüÁ÷¤¬¼õ¿®²ÄÇ½¡×¤Ê¥¹¥Þ¥Û¤ä¥«ー¥Ê¥Ó¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¡¢À¤ÂÓ¤Ë1Âæ¤Ç¤â¼õ¿®ÀßÈ÷¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï·ÀÌó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤ò½èÊ¬¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼õ¿®µ¡´ï¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë½èÊ¬Æü¤Þ¤ÇÁÌ¤Ã¤Æ¤ÎÊÖ¶â¤äÆü³ä¤ê¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²òÌó·î¤Þ¤Ç¤Î¼õ¿®ÎÁ¤Ï»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤Ê¤¤´ü´Ö¤Ç¤â¡¢NHK¤È¤Î·ÀÌó¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¤Ï²òÌó·î¤Þ¤Ç¼õ¿®ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼õ¿®ÀßÈ÷¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¤¹¤ß¤ä¤«¤ËÏ¢Íí¤·¡¢²òÌó¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
e-Gov Ë¡Îá¸¡º÷ ÊüÁ÷Ë¡
NHK NHK ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä½¸¡ÊFAQ) ·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥«ー¥Ê¥Ó¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇÊüÁ÷¤ò¼õ¿®²ÄÇ½¤Ê¾ì¹ç¤Ï¼õ¿®ÎÁ¤¬É¬Í×¤«
NHK ÊüÁ÷¼õ¿®ÎÁ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤è¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¼ÁÌä
NHK ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä½¸¡ÊFAQ) ¼õ¿®·ÀÌó¤ò²òÌó½èÍý¤·¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¼õ¿®ÎÁ¤¬°ú¤Íî¤È¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«
¼¹É®¼Ô¡§Çß°æº»Ìé¹á
FP2µé