¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÏËÍ¤è¤ê¥¹¥Þ¥Û¤Î¤Û¤¦¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×Éã¿Æ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Î¡ÈËÜ²»¡É¡ØËÍ¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¡Ú½ñÉ¾¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¡¡¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ë¡¢¤³¤ì¤¬Àµ²ò¤À¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡È¿Æ¤À¤«¤é¡É¡¢¡È»Ò¤É¤â¤À¤«¤é¡É¤È¡¢¤É¤³¤«¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÃ¯¤Î¿´¤Ë¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ØËÍ¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¤Þ¤ë¤¿¤ª¤«¤á/KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢Éã¿Æ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¶ì¤·¤à»Ò¤É¤â¡¦¤Ê¤Ä¤Î»ëÅÀ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Éã¤äÊì¤Î»ëÅÀ¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤ÎÃæ¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¤Îµ¡Èù¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤À¡£
¡¡Ã¸¡¹¤ÈÄÖ¤é¤ì¤ë¸ì¤ê¸ý¤Ï°ì¸«¥É¥é¥¤¤Ë¤â±Ç¤ë¤¬¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·ù¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â°¦¤µ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿¼¤¤´ê¤¤¤¬ÀÅ¤«¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¤¤¸ÉÆÈ¤ÎÃæ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿³ëÆ£¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¾®¤µ¤¯Åô¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿´õË¾¡£ÍÞ¤¨¤¿É½¸½¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ëÁÛ¤¤¤¬¶»¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤ÏÉã¿Æ¤ò°ìÊýÅª¤ËÀÕ¤á¤ëÊª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Éã¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Èà¤â¤Þ¤¿¡È½é¤á¤Æ¤Î°é»ù¡É¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢¼«¿®¤ò¼º¤¤¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£°é»ù¤Ï»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ê¤Ä¤ÎÉã¡¦¤µ¤È¤ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÍýÁÛ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢¿´¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Æ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÉã¤ÈÂ©»Ò¤Î´Ø·¸¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤è¤¦¤È¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÊì¤ÎÂ¸ºß¤â¡¢¤Ê¤Ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êì¤Ï¡¢Éã¤Ø¤Î¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤»×¤¤¤ä¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¿´¤ò¤½¤Ã¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£¤Ê¤Ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤È¤¤Ë°ì½ï¤ËÈá¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤½¤Î»Ñ¤¬¡¢Éã¤È¤Î´Ø·¸¤ËÍÉ¤ì¤ë¤Ê¤Ä¤Î¿´¤ò¤ä¤µ¤·¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Æ¤â¤Þ¤¿¡¢´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ë°¦¤·¡¢¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Õ¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±¡¢¿´¤ÎÄË¤ß¤¬¤ä¤ï¤é¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
¡ØËÍ¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤ó¤À¤³¤È¤Î¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê1ºý¤À¡£
Ê¸¡á¥Í¥´¥È / ¤¹¤º¤«¤ó