otosan_sukijanai0


¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à

¡¡¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ë¡¢¤³¤ì¤¬Àµ²ò¤À¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡È¿Æ¤À¤«¤é¡É¡¢¡È»Ò¤É¤â¤À¤«¤é¡É¤È¡¢¤É¤³¤«¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤­¤Ã¤ÈÃ¯¤Î¿´¤Ë¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£

¡ØËÍ¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¹¥¤­¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¤Þ¤ë¤¿¤ª¤«¤á/KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢Éã¿Æ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¶ì¤·¤à»Ò¤É¤â¡¦¤Ê¤Ä¤Î»ëÅÀ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Éã¤äÊì¤Î»ëÅÀ¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤ÎÃæ¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¤Îµ¡Èù¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤À¡£

¡¡»Ò¤É¤â»þÂå¤Î¤Ê¤Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Éã¤È¤Îµ­²±¤Ï¡¢²¹¤«¤¯³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¯¤Æ¤â¡¢Éã¤Ï¥²¡¼¥à¤Ð¤«¤ê¡£¤È¤­¤Ë¤ÏÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤Ã¤Æ¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ëå¤Ð¤«¤ê¤ò²Ä°¦¤¬¤ë»Ñ¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¼¼«Ê¬¤Ë¤Ï°¦¾ð¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÇº¤ß¡¢¸ÍÏÇ¤¤¡¢ÍÄ¤¤¿´¤ÏÀÅ¤«¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£

¡¡Ã¸¡¹¤ÈÄÖ¤é¤ì¤ë¸ì¤ê¸ý¤Ï°ì¸«¥É¥é¥¤¤Ë¤â±Ç¤ë¤¬¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·ù¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â°¦¤µ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿¼¤¤´ê¤¤¤¬ÀÅ¤«¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¤¤¸ÉÆÈ¤ÎÃæ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿³ëÆ£¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¾®¤µ¤¯Åô¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿´õË¾¡£ÍÞ¤¨¤¿É½¸½¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ëÁÛ¤¤¤¬¶»¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£

¡¡¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤ÏÉã¿Æ¤ò°ìÊýÅª¤ËÀÕ¤á¤ëÊª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Éã¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Èà¤â¤Þ¤¿¡È½é¤á¤Æ¤Î°é»ù¡É¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢¼«¿®¤ò¼º¤¤¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£°é»ù¤Ï»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ê¤Ä¤ÎÉã¡¦¤µ¤È¤ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÍýÁÛ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢¿´¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Æ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£

¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÉã¤ÈÂ©»Ò¤Î´Ø·¸¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤è¤¦¤È¸þ¤­¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÊì¤ÎÂ¸ºß¤â¡¢¤Ê¤Ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤­¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êì¤Ï¡¢Éã¤Ø¤Î¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤»×¤¤¤ä¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¿´¤ò¤½¤Ã¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¡£¤Ê¤Ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤È¤­¤Ë°ì½ï¤ËÈá¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤½¤Î»Ñ¤¬¡¢Éã¤È¤Î´Ø·¸¤ËÍÉ¤ì¤ë¤Ê¤Ä¤Î¿´¤ò¤ä¤µ¤·¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¿Æ¤â¤Þ¤¿¡¢´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ë°¦¤·¡¢¤â¤¬¤­¤Ê¤¬¤éÀ¸¤­¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Õ¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤­¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±¡¢¿´¤ÎÄË¤ß¤¬¤ä¤ï¤é¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£

¡ØËÍ¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¹¥¤­¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤ó¤À¤³¤È¤Î¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È¼ê¤òº¹¤·¿­¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê1ºý¤À¡£

Ê¸¡á¥Í¥´¥È / ¤¹¤º¤«¤ó