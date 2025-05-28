NÅÞ¡¦Î©²Ö¹§»Ö»á¤Ø¤Î¡È·º»ö¹ðÁÊ¡É¤ò·Ù»ëÄ£¤¬¼õÍý¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¡×»þÂå¤Î3.5²¯±ß¡È¼«¸ÊÂßÉÕ¡É°ìÉô¤¬¡Ö²£ÎÎ¡×¤«¡©
À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¡×¡ÊÂçÄÅ°½¹áÂåÉ½¡Ë¤¬¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤Î¸µÂåÉ½¤Ç¸½ºß¤ÏÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÂåÉ½¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¤ò¡¢¶ÈÌ³¾å²£ÎÎºá¡Ê·ºË¡253¾ò¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤Ë·º»ö¹ðÁÊ¤·¡¢27ÆüÉÕ¤±¤Ç¼õÍý¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Èïµ¿»ö¼Â¤Ï¡¢Î©²Ö»á¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¤ÎÂåÉ½¤À¤Ã¤¿Åö»þ¡¢Î©²Ö»á¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤·ÌµÍø»Ò¡¦ÌµÃ´ÊÝ¤ÇÂßÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡Ö²£ÎÎ¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Æ±ÃÄÂÎ¤«¤éÎ©²Ö»á¸Ä¿Í¤Ø¤ÎÂßÉÕ¤ÏÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¶â³Û¤ÏÁí³Û3²¯5000Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç²ó¼ý¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¹ðÁÊ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¤½¤ì¤é¤ÎÂßÉÕ¹Ô°Ù¤Î°ìÉô¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤½¤Î¤¦¤Á¤É¤ÎÂßÉÕ¤¬²£ÎÎ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤ª¤è¤ÓÈï³²³Û¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡ÖÁÜºº¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡×¤È¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Æ±Æü¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞÂåÉ½¤ÎÂçÄÅ°½¹á»á¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¡Ö»ä¤¬ÂåÉ½¼Ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡£À¯ÅÞ¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤Ï¡ØÀ¯¼£³èÆ°¤Î¤¿¤á¡Ù¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤º¡¢·Ù»¡¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Æ°¤«¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯·Ù»¡¤¬Æ°¤¯¤Ë»ê¤ëÄøÅÙ¤Î¾Úµò»ñÎÁ¤òÄó½Ð¤Ç¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÌäÂê¤Ï¡Ö¼«¸ÊÂßÉÕ¤¬²£ÎÎ¹Ô°Ù¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¡×
¶ÈÌ³¾å²£ÎÎºá¤Ï¡¢¡Ö¶ÈÌ³¾å¼«¸Ê¤ÎÀêÍ¤¹¤ëÂ¾¿Í¤ÎÊª¤ò²£ÎÎ¤·¤¿¡×¾ì¹ç¤ËÀ®Î©¤¹¤ë¡£Î©²Ö»á¤Ï¶ÈÌ³¾å¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¡ÊÁ°¿È¤ÎÃÄÂÎ¤â´Þ¤à¡Ë¤Î»ñ¶â¤È¤¤¤¦¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÊª¡×¤ò¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¤È¤¤¤¦¡Ö¶ÈÌ³¡×¾å¡¢´ÉÍý¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤Î°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÀêÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¨¤ë¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢Î©²Ö»á¤Ë¤è¤ë¼«¸ÊÂßÉÕ¤¬¡Ö²£ÎÎ¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ç¤¢¤ë¡£²£ÎÎ¹Ô°Ù¤Ï¡¢¡ÖÉÔË¡ÎÎÆÀ¤Î°Õ»×¡×¤ÎÈ¯¸½¹Ô°Ù¤ò¤µ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÉÔË¡ÎÎÆÀ¤Î°Õ»×¤È¤Ï¡¢È½Îã¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö°ÑÂ÷¤ÎÇ¤Ì³¤ËÇØ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊª¤Ë¤Ä¤¸¢¸Â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë½êÍ¼Ô¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê½èÊ¬¤ò¤¹¤ë°Õ»×¡×¤ò¤¤¤¦¡ÊºÇ¹âºÛ¾¼ÏÂ24Ç¯¡Ê1949Ç¯¡Ë3·î8ÆüÈ½·è¡Ë¡£
Åµ·¿Åª¤Ë¤Ï¡¢ÃÄÂÎ¤Î»ñ¶â¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¸¢¸Â¤ò¤â¤Ä¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¢¸Â°ïÃ¦¹Ô°Ù¡×¤¬¤³¤ì¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Î©²Ö»á¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¡×¡ÊÁ°¿È¤â´Þ¤à¡Ë¤ÎÂåÉ½¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤Î»ñ¶â¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¸¢¸Â¤ò¤â¤ÄÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¤ÎÂåÍý¿Í¤ÎÀÐ¿¹Íº°ìÏºÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢Î©²Ö»á¤¬ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¼«¸ÊÂßÉÕ¤¬¡Ö¸¢¸Â°ïÃ¦¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ëµ¿¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÀÐ¿¹ÊÛ¸î»Î¡§¡Ö¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤«¤éÂåÉ½¼Ô¸Ä¿Í¤Ë¡Ø¼«¸ÊÂßÉÕ¡Ù¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê¡ØÍø±×ÁêÈ¿¹Ô°Ù¡Ù¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÂåÉ½¼Ô¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ò¹Ô¤¦¸¢¸Â¤¬¤Ê¤¤¡£
¡ØÆÃÊÌÂåÍý¿Í¡Ù¤òÎ©¤Æ¡¢¤½¤ÎÆÃÊÌÂåÍý¿Í¤¬·èºÛ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¼êÂ³¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿äÇ§¤µ¤»¤ë»ö¾ð¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÌ±»öÁÊ¾Ù¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎ©²Ö»á¤ËÀâÌÀ¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Î©²Ö»á¤Ï°ìÄê¤ÎÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¾Úµò¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÉÔË¡ÎÎÆÀ¤Î°Õ»×¡×¤ò¿äÇ§¤µ¤»¤ë»ö¾ð¤È¤·¤Æ¡¢¼«¸ÊÂßÉÕ¡Ê¶ÈÌ³¾å²£ÎÎºá¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¡Ë¤Î¸å¤ËÎ©²Ö»á¤¬¼ÚÆþ¶â¤ò¡Ö»äÅªÎ®ÍÑ¡×¤·¤¿µ¿¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÀÐ¿¹ÊÛ¸î»Î¡§¡ÖÎ©²Ö»á¤Ï¡¢²áµî¤ÎÂçÄÅ¤µ¤ó¤È¤ÎÌ±»öºÛÈ½¤Ç¡¢¼«¸ÊÂßÉÕ¤ò¼õ¤±¤¿³Û¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÄê¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀâÌÀ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¾ÚµòÄó½Ð¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÁ´¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤«¤é¡ØËÜ·ïÀ¯ÅÞ¤Î»ñ¶â¤òÉÔÀµ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸ÂÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÎ©¾Ú¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ÏÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡×
¶ñÂÎÅª¤Ë»äÅªÎ®ÍÑ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿·ÁÀ×¤â¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
ÀÐ¿¹ÊÛ¸î»Î¡§¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Î©²Ö»á¼«¿È¤¬ºòÇ¯¡¢ÅÞ¤ÎºÄ¸¢¼Ô¤ò½¸¤á¤¿½¸²ñ¤Ç¡¢¼ÚÆþ¶â¤Î¤¦¤Á1000Ëü±ßÄøÅÙ¤ò¡¢¡Ø¥É¥Ã¥°¥é¥óÉÕ¤Ì±Çñ¡Ù¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅÚÃÏ¹ØÆþ»ñ¶â¤Ë½¼¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯12·î¡Ê13Æü¡Ë¤Ë¡Ê¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¡ËÁªµó¥¦¥©¥Ã¥Á¥ãー¤Á¤À¤¤»á¤¬Ä¾ÀÜÎ©²Ö»á¤Ë¼èºà¤·¤¿ºÝ¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤¬Ê¼¸Ë¸©½§ËÜ»Ô¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¹çÃ×¤¹¤ëÎ©²Ö»á¸Ä¿Í¤Î½êÍÌ¾µÁ¤ÎÅÚÃÏ¤òÆÃÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê²£ÎÎ¤·¤¿¶âÁ¬¤Î¡Ë»È¤¤Æ»¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Î©²Ö»á¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¹ØÆþÂå¶â¤ËÁêÅö¤¹¤ë¶â³Û¤Ï¡¢¼«¸ÊÂßÉÕ¤ò¼õ¤±¤¿³Û¤ÎÃæ¤«¤é½Ð¤¿¤â¤Î¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤Ç¤¿¤é¤á¤Ê»Ù½Ð¤Î¾ÝÄ§¡×¤È»ØÅ¦
ÀÐ¿¹ÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¤Î»ñ¶â¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤Î¤È¤¤ËÎ©²Ö»á¤¬°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡¢YouTube¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¿Í¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢·×13²¯±ß¡¢¼ÚÆþ¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£2019Ç¯11·î¡¢Ìó5²¯±ß¼ÚÆþ¡Ê1¸ý100Ëü±ß¡¦Ç¯Íø5%¡Ë 2021Ç¯11·î¡¢Ìó8²¯±ß¼ÚÆþ¡Ê1¸ý100Ëü±ß¡¦Ç¯Íø5%¡Ë
¤¤¤º¤ì¤â´ü¸Â¤ÎÄê¤á¤Î¤Ê¤¤¾ÃÈñÂß¼Ú·ÀÌó¡ÊÌ±Ë¡591¾ò1¹à¡Ë¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¤¬ºÄ¸¢¼Ô¤«¤éÊÖºÑ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÁêÅö´ü´ÖÆâ¤ËÍøÂ©¤È¤È¤â¤ËÊÖºÑ¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤¦¡£
¤³¤Î¼ÚÆþ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÄ¸¢¼Ô¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¡¢Á°¿È¤Î¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎºÝ¤ËÆ±ÃÄÂÎ¤ËÂßÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿Í¡Ë¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¤ÎÇË»º¼êÂ³¤¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡¢ºòÇ¯3·î¤ËÇË»º³«»Ï·èÄê¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡ÊÉéºÄ³Û¤ÏÌó11²¯±ß¡Ë¡£
ÀÐ¿¹ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÇË»º³«»Ï·èÄê¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë²áÄø¤Ç¡¢¹ðÁÊÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²£ÎÎ¹Ô°Ù¤ò´Þ¤à¡¢Áí³ÛÌó3²¯5000Ëü±ß¤ÎÎ©²Ö»á¤Ø¤Î¡Ö¼«¸ÊÂßÉÕ¡×¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÀÐ¿¹ÊÛ¸î»Î¡§¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¤¬Î©²Ö»á¸Ä¿Í¤ËÂß¤·ÉÕ¤±¤¿3²¯5000Ëü±ß¤ÎºÄ¸¢¤Ï¡¢ÅÞ¤¬ÂÐ³°Åª¤ËÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÂç¤ÎºÄ¸¢¤À¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬Î©²Ö»á¤«¤éÊÖºÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÇË»º³«»Ï·èÄê¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤â¤½¤âÅÞ¤Î¼ÚÆþ¶âºÄÌ³¤Ï¡¢ÂçÄÅ¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À»þÅÀ¤ÇÌó10²¯5000Ëü±ß¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÊÖºÑÉÔÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢Î©²Ö»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤ËÅÞ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Ç¤¿¤é¤á¤Ê»Ù½Ð¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÇ§¤µ¤ì¤ë¡£
Î©²Ö»á¸Ä¿Í¤Ø¤Î3²¯5000Ëü±ß¤Î¼«¸ÊÂßÉÕ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤Ç¤¿¤é¤á¤Ê»Ù½Ð¤Î¾ÝÄ§¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×