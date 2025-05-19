Æ±À³Ãæ¡¢¼«Ê¬¤«¤é¿Ê¤ó¤Ç¤ä¤ë¤ÈÈà½÷¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë²È»ö£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Æ±À³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ç¡Ö¾¯¤·¤Ï²È»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤è¡×¤ÈÈà½÷¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤À²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢¼Â¤ÏÈà½÷¤ËÉÔËþ¤òÊú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Á´¤¯²È»ö¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù¤Î½÷ÀÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤ò»²¹Í¤Ë¡ÖÆ±À³Ãæ¡¢¼«Ê¬¤«¤é¿Ê¤ó¤Ç¤ä¤ë¤ÈÈà½÷¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë²È»ö¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£±¡Û¤´¤¯¤¿¤Þ¤Ë¤Ç¤â´î¤Ð¤ì¤ë¡ÖÎÁÍý¡×
¡Ö»ä¤Îµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤È¤«¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤éºÇ¹â¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà»á¤Ë¤½¤ì¤Û¤É´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¬¡¢¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯´¶·ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Öºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â´ò¤·¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÀ°ÕÎÁÍý¤ò°ì¤Ä¤Ç¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û²ÙÊª¤¬Áý¤¨¤ë¤È»ý¤Á±¿¤Ó¤¬ÂçÊÑ¤Ê¡ÖÇã¤¤½Ð¤·¡×
¡Ö°ì¿Í¤Ç»ý¤Á±¿¤Ù¤Ê¤¤ÎÌ¤Ç¤â¡¢ÃË¤Ê¤é¤¤¤±¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ÏÃË¼ê¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£½Å¤¤¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¡¢¤«¤µ¤à¤â¤Î¤òÇã¤¦¤È¤¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û½÷¤Î»Ò¤è¤êÀè¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÖÀöÂõÊª¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¡×
¡Ö¡Ø²È¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡ª¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤»¤Ã¤«¤¯´³¤·¤¿ÀöÂõÊª¤¬ÌëÏª¤ËÇ¨¤ì¤ëÁ°¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼è¤ê¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾ö¤à¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤Ð¡¢µ¤¤¬Íø¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡Û¥Û¥³¥ê¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡ÖÁÝ½üµ¡¤«¤±¡×
¡Ö´ÊÃ±¤À¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÍê¤àÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤ëÉôÊ¬¤Ë¥à¥é¤¬¤¢¤ë¤ÈÈà½÷¤ÎÆóÅÙ¼ê´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾²¤Î¥â¥Î¤òÊÒ¤Å¤±¤Æ¤«¤éÃúÇ«¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡ÛÂÎÎÏ¤ò»È¤¦¤ªÉ÷Ï¤¤ä¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤Î¡Ö¿å²ó¤ê¤ÎÁÝ½ü¡×
¡Ö¹ø¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ë¤ä¤ë¤ÈÂÎ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ëÉ÷Ï¤ÁÝ½ü¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¼¤ÒÈà»á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢»×¤ï¤º»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¿å²ó¤ê¤ÎÁÝ½ü¥°¥Ã¥º¤òÇã¤¤½¸¤á¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡ÛÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö¥´¥ß¼Î¤Æ¡×
¡Ö¤¹¤°¤ËÎ¯¤Þ¤ë¤·¡¢½Å¤¤¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°Õ³°¤ÈÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¥´¥ß½Ð¤·ºî¶È¤Ï¡¢¤¼¤ÒÈà»á¤ËÇ¤¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤Ê¤é¡¢¥´¥ß¤ò±¿¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éô²°Ãæ¤Î¥´¥ß¤ò½¸¤á¤¿¤ê¡¢Ê¬ÊÌ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¶ì¼ê°Õ¼±¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤âÂ¿¤¤¡Ö²È¶ñ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆÃË¤Î»Å»ö¤Ç¤·¤ç¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Êºî¶È¤ÏÈà»á¤ËÇ¤¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÁÈ¤ßÎ©¤Æºî¶È¤ò¼êºÝ¤è¤¯¤ä¤ì¤Ð¡¢ÉáÃÊ¤Ï²È»ö¤ò¤ä¤é¤º¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¾¯¤·¤Ï¸«Ä¾¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¶ìÏ«¤¹¤ë¡ÖÅÅµå¤Î¸ò´¹¡×
¡ÖÃË¼ê¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹â½ê¤Ç¤Îºî¶È¤Ê¤É¼«Ê¬¤¬¶ì¼ê¤Ê»Å»ö¤òÎ¨Àè¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤â¡£ÅÅµå¤Î¸ò´¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ä´¹µ¤Àð¤ÎÁÝ½ü¤Ê¤É¤â¡¢Èà½÷¤Ë¸À¤ï¤ì¤ëÁ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç´î¤Ð¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û½÷¤Î»Ò¤ò¼ê¹Ó¤ì¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¿©´ïÀö¤¤¡×
¡Ö¤È¤¯¤ËÅß¤ÏÍ«Ýµ¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼ê¤¬¥«¥µ¤Ä¤¯¤Î¤Ç»®Àö¤¤¤Ïµ¤¤¬ÌÇÆþ¤ë¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËèÆü¿©´ïÀö¤¤¤ò¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤¹¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤Ï¸åÊÒÉÕ¤±¤Î¿´ÇÛ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÎÁÍý¤ÎÏÓ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖÆ±À³Ãæ¡¢¼«Ê¬¤«¤é¿Ê¤ó¤Ç¤ä¤ë¤ÈÈà½÷¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë²È»ö¡×¤¬»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
¡Ú£±¡Û¤´¤¯¤¿¤Þ¤Ë¤Ç¤â´î¤Ð¤ì¤ë¡ÖÎÁÍý¡×
¡Ö»ä¤Îµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤È¤«¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤éºÇ¹â¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà»á¤Ë¤½¤ì¤Û¤É´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¬¡¢¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯´¶·ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Öºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â´ò¤·¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÀ°ÕÎÁÍý¤ò°ì¤Ä¤Ç¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö°ì¿Í¤Ç»ý¤Á±¿¤Ù¤Ê¤¤ÎÌ¤Ç¤â¡¢ÃË¤Ê¤é¤¤¤±¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ÏÃË¼ê¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£½Å¤¤¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¡¢¤«¤µ¤à¤â¤Î¤òÇã¤¦¤È¤¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û½÷¤Î»Ò¤è¤êÀè¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÖÀöÂõÊª¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¡×
¡Ö¡Ø²È¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡ª¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤»¤Ã¤«¤¯´³¤·¤¿ÀöÂõÊª¤¬ÌëÏª¤ËÇ¨¤ì¤ëÁ°¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼è¤ê¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾ö¤à¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤Ð¡¢µ¤¤¬Íø¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡Û¥Û¥³¥ê¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡ÖÁÝ½üµ¡¤«¤±¡×
¡Ö´ÊÃ±¤À¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÍê¤àÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤ëÉôÊ¬¤Ë¥à¥é¤¬¤¢¤ë¤ÈÈà½÷¤ÎÆóÅÙ¼ê´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾²¤Î¥â¥Î¤òÊÒ¤Å¤±¤Æ¤«¤éÃúÇ«¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡ÛÂÎÎÏ¤ò»È¤¦¤ªÉ÷Ï¤¤ä¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤Î¡Ö¿å²ó¤ê¤ÎÁÝ½ü¡×
¡Ö¹ø¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ë¤ä¤ë¤ÈÂÎ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ëÉ÷Ï¤ÁÝ½ü¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¼¤ÒÈà»á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢»×¤ï¤º»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¿å²ó¤ê¤ÎÁÝ½ü¥°¥Ã¥º¤òÇã¤¤½¸¤á¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡ÛÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö¥´¥ß¼Î¤Æ¡×
¡Ö¤¹¤°¤ËÎ¯¤Þ¤ë¤·¡¢½Å¤¤¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°Õ³°¤ÈÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¥´¥ß½Ð¤·ºî¶È¤Ï¡¢¤¼¤ÒÈà»á¤ËÇ¤¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤Ê¤é¡¢¥´¥ß¤ò±¿¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éô²°Ãæ¤Î¥´¥ß¤ò½¸¤á¤¿¤ê¡¢Ê¬ÊÌ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¶ì¼ê°Õ¼±¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤âÂ¿¤¤¡Ö²È¶ñ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆÃË¤Î»Å»ö¤Ç¤·¤ç¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Êºî¶È¤ÏÈà»á¤ËÇ¤¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÁÈ¤ßÎ©¤Æºî¶È¤ò¼êºÝ¤è¤¯¤ä¤ì¤Ð¡¢ÉáÃÊ¤Ï²È»ö¤ò¤ä¤é¤º¤Ë¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¾¯¤·¤Ï¸«Ä¾¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¶ìÏ«¤¹¤ë¡ÖÅÅµå¤Î¸ò´¹¡×
¡ÖÃË¼ê¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹â½ê¤Ç¤Îºî¶È¤Ê¤É¼«Ê¬¤¬¶ì¼ê¤Ê»Å»ö¤òÎ¨Àè¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤â¡£ÅÅµå¤Î¸ò´¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ä´¹µ¤Àð¤ÎÁÝ½ü¤Ê¤É¤â¡¢Èà½÷¤Ë¸À¤ï¤ì¤ëÁ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç´î¤Ð¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û½÷¤Î»Ò¤ò¼ê¹Ó¤ì¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¿©´ïÀö¤¤¡×
¡Ö¤È¤¯¤ËÅß¤ÏÍ«Ýµ¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼ê¤¬¥«¥µ¤Ä¤¯¤Î¤Ç»®Àö¤¤¤Ïµ¤¤¬ÌÇÆþ¤ë¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËèÆü¿©´ïÀö¤¤¤ò¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤¹¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤Ï¸åÊÒÉÕ¤±¤Î¿´ÇÛ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÎÁÍý¤ÎÏÓ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖÆ±À³Ãæ¡¢¼«Ê¬¤«¤é¿Ê¤ó¤Ç¤ä¤ë¤ÈÈà½÷¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë²È»ö¡×¤¬»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë