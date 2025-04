Microsoft専門のニュースサイト「Windows Latest」は4月20日(現地時間)、「Windows 11's secret End Task button for Taskbar is the best feature to try」において、有用だがあまり使われていないWindows 11の機能として、タスクバーのコンテキストメニュー「タスクを終了する」について解説した。。同機能により、タスクマネージャーからタスクを強制終了する必要がなくなり、利便性が向上するという。

Windows 11's secret End Task button for Taskbar is the best feature to try○コンテキストメニュー「タスクを終了する」を有効に一般的に ソフトウェア にはバグが付き物とされる。この 考え方 にはさまざまな意見があると思うが、少なくとも高い汎用性を求められるWindowsにおいてバグを完全に除去することは至難の業と言える。開発当初は完璧に見えた製品でも、Windowsのアップ デート 後に動作しなくなる場合などがある。そのため、Windowsを含む多くのオ ペレ ーティングシステムには動作不良に陥った ソフトウェア を強制的に終了させる仕組みが用意されている。Windowsの場合はタスクマネージャーに強制終了の機能がある。目的のタスク( アプリ )を選択し、コンテキストメニューから「タスクの終了」をクリックすることで、 アプリ の状態にかかわらず強制終了させることができる。しかしながら、通常のWindowsには多くのタスクが存在し、その中から問題のタスク1つを見つけ出す必要がある。タスクマネージャーはデフォルトで表示を頻繁に更新することから、この作業をさらに面倒なものにしており、煩わしさを感じることがある。この煩わしさから開放する機能として、Windows 11にはタスクバーに「タスクを終了する」機能が存在する。この機能はデフォルトで無効化されおり、使用したい場合は設定 アプリ の「システム」→「開発者向け」→「タスクの終了」から有効化する必要がある。有効化するとタスクバーの起動中 アプリ のコンテキストメニュー(右クリック)に「タスクを終了する」が追加される。「タスクの終了」を設定する画面○「ウィンドウを閉じる」との違い