¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛµÈÅÄÀµ¾°¡¡¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹£Ä£È·èÄê¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñÂçÉý¸º¤«¡¡»Ø´ø´±¡Ö¾¡¤Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÅ°¤¹¤ë¡×
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³¡¼¥é´ÆÆÄ¤¬£²£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£·Æü¡Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤òÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆ£×£Å£Å£É¥é¥¸¥ª¤ËÅÅÏÃ½Ð±é¤·¡¢¼çË¤¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤ò£Ä£È¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤«¤é²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¡Ë¤¬»°ÎÝ¡¢¥é¥Õ¥£¡Ê¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹¡Ë¤¬£Ä£È¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷¡¢¾¡¤Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÅ°¤¹¤ë¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ò¼õ¤±Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢£Æ£Ï£Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹¤¬£Ä£È¡¢¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤¬ËèÆü»°ÎÝ¡Ê¤ò¼é¤ë¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹¤Î£Ä£È¤Ø¤ÎÇÛÃÖÅ¾´¹¤ò¡ÖÆ±°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÍý²ò¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹¤Ï¡Ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤ÏÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¡£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¡Ë¤¬Èà¤Î¸å¤í¡Ê¤ÎÂÇ½ç¡Ë¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¥é¥Õ¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ºòÇ¯£±£°·î¤Ë±¦¸ª´ØÀá¿°¤Î½¤Éü¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢³«Ëë¤òÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤Ç·Þ¤¨¤ëµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÉ¬»ê¤À¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÎÄ´À°¤ò½ª¤¨¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âè£´¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂè£µ¤Î³°Ìî¼ê¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤À¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¡Ö³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÉüµ¢¡×¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿µÈÅÄ¡£àÂÇ¤Æ¤ë³°Ìî¼êá¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÎÂçÉý¸º¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£