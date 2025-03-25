¥×¥íÌîµå¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÌäÂê¡¢£¸µåÃÄ£±£¶¿Í¤ËÀ©ºÛ¶âÁí³Û£±£°£²£°Ëü±ß¡ÄºÇ¹â³Û¤Ï£³£°£°Ëü±ß
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ê£Î£Ð£Â¡Ë¤ÎÆâÉôÁÈ¿¥¡¢ÆüËÜ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÌîµåÁÈ¿¥¤È£±£²µåÃÄ¤Ï£²£´Æü¡¢°ãË¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»³²¬ÂÙÊåÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ò´Þ¤á¤¿£¸µåÃÄ£±£¶¿Í¤ËÀ©ºÛ¶âÁí³Û£±£°£²£°Ëü±ß¤ò²Ê¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¤¿£Î£Ð£Â¡¦ÃæÂ¼¾¡É§»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö·Ú¤¤È³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò´Þ¤á·¼È¯³èÆ°¤È»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
¡¡£²·î¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»³²¬¤Ë¤è¤ë°ãË¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÍøÍÑ¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤«¤é£±¤«·î¤¬¤¿¤Á¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡È¥ª¥ó¥«¥¸ÌäÂê¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÊ¬¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤ÏÃæÂ¼»öÌ³¶ÉÄ¹¤È¥»¡¦¥Ñ³Æ¥ê¡¼¥°¤ÇÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¹Åç¡¦ÎëÌÚÀ¶ÌÀµåÃÄËÜÉôÄ¹¡¢³ÚÅ·¡¦°æ¾åÃÒ¼£¼èÄùÌò¤¬½ÐÀÊ¡£ÃæÂ¼»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î»öÂÖ¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£²µåÃÄ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç»³²¬¤ò´Þ¤á£¸µåÃÄ£±£µ¿Í¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢£²£°Æü¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤Þ¤Ç¤Ë¿·¤¿¤Ë£±¿Í¤¬¼«¼ç¿½¹ð¤·£±£¶¿Í¤Ë¡£³Æ¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢³Æ½êÂ°µåÃÄ¤Ï»ÈÍÑ¤·¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ä£Ð£Ã¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑÍúÎò¡¢¶ä¹Ô¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î½ÐÆþ¶âµÏ¿¤«¤éÅÒ¤±¤Î²ó¿ô¡¢´ü´Ö¡¢ÉÑÅÙ¡¢ÅÒ¤±¶â¡ÊÁí³Û¡¢£±²ó¤¢¤¿¤ê¤Î¶â³Û¡Ë¡¢Ä¾¶á¤ÎÅÒ¤±¤Î»þ´ü¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£Ìîµå¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤ÎÍøÍÑ¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢£±¿Í¤¢¤¿¤ê£±£°¡Á£³£°£°Ëü±ß¤ÎÀ©ºÛ¶â¡ÊÁí³Û£±£°£²£°Ëü±ß¡Ë¤ò²Ê¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ÃæÂ¼»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö·Ú¤¤È³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÄÀÄË¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç»öÂÖ¤Î¿¼¹ï¤µ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢Ìîµå¶¨ÌóÂè£³¾ò¤ËÄê¤á¤ë¡ÖÌîµå¤ò¼Ò²ñÊ¸²½Åª¸ø¶¦ºâ¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×ÅÀ¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤·¤ÆÁª¼ê¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼ÔÅù¤ËÂ¿¿ô¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ØÆ³¡¢¶µ°é¤ò¹Ô¤¦ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£Á´£±£²µåÃÄ¤È£Î£Ð£Â¤¬À©ºÛ¶â¤È¹ç¤ï¤»¤Æ·×£³£°£°£°Ëü±ß¤ò¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾ÉÂÐºöÅù¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Î£Ð£Â¤Ïº£¸å¤â¼«¼ç¿½¹ð¼Ô¤ä·Ù»¡¤ÎÄ´ºº¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤ÊÍøÍÑ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Ö³ÆµåÃÄ¸·Àµ¤ÊÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¾å¤ÇÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡µå³¦¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÍøÍÑ¤ò½ä¤ë·Ð°Þ
¡¡¢¦£²·î£±£¸Æü¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬»³²¬¤ÈÌÌÃÌ¡£ÍøÍÑ¤Î»ö¼Â¤òÇÄ°®¡£
¡¡¢¦£²£°Æü¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ËÄ´ºº¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç»³²¬¤Î¤Û¤«¤ËÍøÍÑ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡££Î£Ð£Â¤Ï£±£²µåÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¼«¼çÅª¤ËÌ¾¾è¤ê½Ð¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¡£
¡¡¢¦£²£±Æü¡¡¥¥ã¥ó¥×¤«¤éµ¢ºå¤·¤¿»³²¬¤¬ÂçºåÉÜ·Ù¤ËÁêÃÌ¡£°ãË¡À¤ÎÇ§¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢µåÃÄ¤Ï»ö¼Â¾å¡¢Ìµ´ü¸Â¤Î³èÆ°¼«½Í¤òÌ¿¤¸¤¿¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¢¦£²£·Æü¡¡£Î£Ð£Â¤¬Ä´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¡¢¿·¤¿¤Ë£·µåÃÄ£±£´¿Í¤ÎÍøÍÑ¤¬È½ÌÀ¡££±£´¿Í¤Î¼ÂÌ¾¤ä¸ª½ñ¤Ï¸øÉ½¤»¤º¡£
¡¡¢¦£²£¸Æü¡¡£Î£Ð£Â¤ÎÃæÂ¼»öÌ³¶ÉÄ¹¤¬£±£´¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò¸øÉ½¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁª¼ê¤È¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡¢Ã»¤¤Áª¼êÀ¸Ì¿¤Ç¤¹¤«¤é¤¤Á¤ó¤È³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¢¦£³·î£³Æü¡¡¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢ºç¸¶¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤¬½ÐÀÊ¼Ô¤Ë²ò·è¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä·¼È¯³èÆ°¤Î·ÑÂ³¤ò»Ø¼¨¡£
¡¡¢¦£µÆü¡¡Ê¡²¬¸©·Ù¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤éÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
¡¡¢¦£±£³Æü¡¡ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¼ÕºáÊ¸¤ò·ÇºÜ¡£
¡¡¢¦£²£°Æü¡¡¼«¼ç¿½¹ð¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¢¦£²£±Æü¡¡»³²¬¤¬£³½µ´Ö¤Î¼«½Í´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¡£Áª¼ê²ñ¤Ï£Î£Ð£Â¤È¤Î»öÌ³ÀÞ¾×¤Ç¡¢Áª¼ê¤Î½èÊ¬¤ÏÈ³¶â¤È¤·¡¢»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤ë¡£
¡¡¢¦£²£´Æü¡¡£Î£Ð£Â¤È£±£²µåÃÄ¤¬£¸µåÃÄ£±£¶¿Í¤ÎÁª¼ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢Áí³Û£±£°£²£°Ëü±ß¤ÎÀ©ºÛ¶â¤ò²Ê¤¹¤ÈÈ¯É½¡£