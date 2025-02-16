¡È¾®¤µ¤Êµð¿Í¡É¥°¥é¥óÉÍÅÄ¤µ¤ó¡¢£·£´ºÐ¤Ç»àµî¡Ä²ÚÎï¤Ê¡Ö¥Þ¥ê¥Ý¡¼¥µ»¦Ë¡¡×¤ÇÆüËÜ¤È¥á¥¥·¥³¤Ç³èÌö
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥°¥é¥óÉÍÅÄ¡ÊËÜÌ¾¡¦ÉÍÅÄ¹½©¡Ë¤µ¤ó¤¬£±£µÆü¤Ë½»¤Þ¤¤¤Î¤¢¤ë¥á¥¥·¥³¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬£±£¶Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££·£´ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤ß¤Á¤Î¤¯¥×¥í¥ì¥¹¡×¤¬¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£Ø¤Ç¤Ï¡Ö¥°¥é¥óÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¢¤ß¤Á¤Î¤¯»þÂå¤Ï°ì½ï¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ò¤Þ¤ï¤ê¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥ë¥Á¥ã¥ê¥Ö¥ì¤òÆüËÜ¤Ë¹¤á¤¿¸ùÀÓ¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤Êµð¿Í¥°¥é¥óÉÍÅÄ¤è¡¢±Ê±ó¤Ë¡£¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï£±£¹£µ£°Ç¯£±£±·î£²£·Æü¡¢·²ÇÏ¡¦Á°¶¶»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££±£¹£·£²Ç¯¤Ë´úÍÈ¤²Á°¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¡£¿ÈÄ¹£±£¶£·¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¤â½ÀÆ»¤ÇÃÃ¤¨¤¿³ÊÆ®¥»¥ó¥¹¤ÈÈ´·²¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤Ç³èÌö¡£Æ±Ç¯£³·î£±£¶Æü¤ËÆ£ÇÈÃ¤Ì¦¡Ê¸½¡¦Ã¤¼¤¡ËÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤òËÜÌ¾¤ÎÉÍÅÄ¹½©¤«¤é¥ê¥È¥ëÉÍÅÄ¤ØÊÑ¹¹¤·¡¢£·£µÇ¯¤«¤é¥á¥¥·¥³¤ØÉð¼Ô½¤¶È¤Ë½Ð¤Æ¡Ö¥°¥é¥óÉÍÅÄ¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥á¥¥·¥³¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£²ÚÎï¤ËÉñ¤¦¶õÃæµ»¤Ï¡Ö¥Þ¥ê¥Ý¡¼¥µ¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ÇÄ³¡Ë»¦Ë¡¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡££·£¹Ç¯£²·î¤Ë³®Àûµ¢¹ñ¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥á¥¥·¥³¥Þ¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¡£ÆüËÜ¤«¤é¥á¥¥·¥³¤Ø½¤¶È¤ËÍè¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ò¸ø»ä¤È¤â¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤ËÀäÂç¤Ê¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££¸£°Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤Ï¿·ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤Ç¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤ÈÌ¾¾¡Éé¤ò¹ï¤à¤Ê¤É³èÌö¡£¤½¤Î¸å¡¢£¸£´Ç¯£´·î¤Ë¿·´Ö¼÷»á¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥×¥í¥ì¥¹¡×¡Ê£Õ£×£Æ¡Ë¤Î´úÍÈ¤²¥·¥ê¡¼¥º¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡££¸£¶Ç¯¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤â£¸£¸Ç¯¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡£¹£°Ç¯£³·î¤Ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î´úÍÈ¤²¤Ë»²²Ã¡££¹£µÇ¯¤Ë¤ß¤Á¤Î¤¯¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÃÄ¡££²£°£°£±Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê¹ß¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÃÄÂÎ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÇÌ¼¤ÎÉÍÅÄÊ¸»Ò¤¬ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥°¥é¥óÉÍÅÄ¤Ï£±£±·î¤Î¾å½Ü¤«¤é¤«¤Ê¤ê´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤È¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±£±·î£±£¶Æü¤Ë¹¢¤È¡¢¤ªÊ¢¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢»ÀÁÇ¤È±ÉÍÜºà¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£·î£µÆü¤Ë¤ÏÊ¸»Ò¤¬¡Ö£Ø¡×¤Ç¡ÖÆüËÜ»þ´Ö¤Î£±·î£³£±Æü¤Î¶âÍËÆü¤ËÂà±¡¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Öº£¤ÏÉÍÅÄ²È¤Î³§¤ÈÂç¹¥¤¤ÊÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Ê¤¬¤éËèÆü¸µµ¤¤è¤¯²óÉü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£