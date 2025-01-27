¥Õ¥¸¡¡Ê¶µê²ñ¸«£Ô£ÖÃæ·Ñ¤¬¡ÖÊüÁ÷»ö¸Î¡×¡¡¼ÁÌäÂ¦¤¬ÂçÀ¼ÈãÈ½¡¦ÄÉµÚ¡¦Àâ¶µ¡Ö»Ê²ñ¼ÔÂå¤ï¤ì¡×Í×µá¤â¡¡Ä¹»þ´Ö¤Û¤ÜÌµ²»¾õÂÖ¤Îº®Íð¤â¡¡£¶»þ´ÖÄ¶
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬£²£·Æü¸á¸å£´»þ¤«¤é¡¢ÃæµïÀµ¹»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤È¡¢Æ±¶É¤ÎÂÐ±þ¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£²²óÌÜ¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¡¢²ÅÇ¼½¤¼£²ñÄ¹¡¢±óÆ£Î¶Ç·²ðÉû²ñÄ¹¡¢¶â¸÷½¤¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢£È£Ä¼ÒÄ¹¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÍ¼Êý¤«¤é¤ÎÄÌ¾ïÈÖÁÈ¤ò²ñ¸«Ãæ·Ñ¡Ê£±£°Ê¬¥Ç¥£¥ì¥¤¡Ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÊüÁ÷¡£
¡¡²ñ¸«³«»Ï¤«¤é£µ»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤¿¸á¸å£¹»þ¤«¤é¤Ï¡¢·î£¹¥É¥é¥Þ¡Ö£±£±£¹¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡×¤âµÙ»ß¤·¤Æ²ñ¸«Ãæ·Ñ¤òÂ³¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¸á¸å£¹»þ¤¹¤®¤«¤é¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢¹Ó¤ìµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿²ñ¸«¤¬¤µ¤é¤Ë·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ÁÌä¼Ô¤¬ÃÅ¾å¤Î¥Õ¥¸Â¦¤Ë·ã¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¸þ¤±¡¢¹Á¼ÒÄ¹¤é¤È¤Î¼Áµ¿¤¬Ê¶µê¡£»Ê²ñ¼Ô¤¬¸òÂå¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¤ÎÈãÈ½¤äÄÉµÚ¤Ê¤É¤¬Â³¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¼ÁÌä¼Ô¤Ç¤Ê¤¤¼èºà¼Ô¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤¿¤º¤ËÄ¹»þ´ÖÈ¯¸À¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÌµ²»¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤â¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿º®Íð¾õÂÖ¤¬Ìó£³£°Ê¬Â³¤¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ñ¸«¤¬ÊüÁ÷»ö¸Î¡×¡Ö¤Û¤ÜÊüÁ÷»ö¸Î¤Ç¤Ï¡×¡ÖÃÏ¾åÇÈ»Ë¤Ë»Ä¤ëÊüÁ÷»ö¸Î¡×¤È¶Ã¤¯»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£