¿Íµ¤¥¹¥¿¡¼¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤¬à·É±óá¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¡¡¡ÖÁ´À¹´ü¤ÎÉÝ¤µ¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥éÁûÆ°¡×¤â¥Í¥Ã¥¯¤Ë
¡¡¥Þ¡¼·¯¤Î¡Ö¼¡¡×¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¤¥Ð¥é¤ÎÆ»¤Ê¤Î¤«¡£ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ê£Î£Ð£Â¡Ë¤Ï£²Æü¡¢Íèµ¨¤Î·ÀÌóÊÝÎ±Áª¼êÌ¾Êí¤È¼«Í³·ÀÌóÁª¼ê¤ò¸ø¼¨¡£³ÚÅ·¤òÂàÃÄ¤·¡¢Â¾µåÃÄ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Ï¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£·¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÊª±¦ÏÓ¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ë¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿ÊÅ¸¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯ÄäÂÚ¤·¤¿¤Þ¤Þ¡£Æ±°ì¥ê¡¼¥°¤Î¥Ñ£µµåÃÄ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥½¥Ã¥Ý¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£¿Íµ¤¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÅÄÃæ¤¬¡¢¥Ê¥¼¤«à·É±óá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤Ë¤¢¤È£³¾¡¤ÈÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³ÚÅ·¤«¤éÅÅ·âÂàÃÄ¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÅÄÃæ¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ï¡¢¥ä¥¯¥ë¥È°ìÂò¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤À¤¬Æ±µåÃÄ¤Î¾®Àî£Ç£Í¤Ï¡¢Àè·î£²£¸Æü¤Î»þÅÀ¤ÇÀèÁö¤ë°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤¯¤®¤ò»É¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÄÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿ÀÐÀîÉ¢ÂÀÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÌµ´Ø¿´¤Î»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎµåÃÄ¤ÎÈ¿±þ¤âÆß¤¤¡£Àè·î£²£´Æü¤Ë³ÚÅ·¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µåÃÄÂ¦¤ÈËÜ¿Í¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¤âàÅÄÃæÁèÃ¥Àïá¤ÏËÖÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇËÉÙ¤Ê»ñ¶âÎÏ¤ò¸Ø¤ëµð¿Í¡¢ºå¿À¤ÏÎ¾µåÃÄ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÅÄÃæ³ÍÆÀ¤ò¤ä¤ó¤ï¤ê¤ÈÈÝÄê¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë£µµåÃÄ¤â°ìÍÍ¤ËÀÅ´Ñ¤ò·è¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»°³Þ£Ç£Í¤ÏÅÄÃæ³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÅê¼êÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¥ª¥Õ¤Î´Ö¤Ëà¥Ù¥Æ¥é¥óÅê¼ê¥³¥ì¥¯¥¿¡¼á¤È¤·¤Æ¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤ò¤Ë¤®¤ï¤»Â³¤±¤Æ¤¤¿À¾Éð¤âÆ±ÍÍ¤À¡££²£°£±£¸Ç¯¥ª¥Õ¤Ë£Æ£Á¤Çµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿ÃºÃ«¡Ê¸½À¾Éð¡Ë¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤Ç¡¢Æâ³¤Å¯ÌéÅê¼ê¡ÊÅö»þ£³£¶ºÐ¡á¸½µð¿ÍÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£Íâ£±£¹Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÃæÆü¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¾¾ºäÂçÊåÅê¼ê¡ÊÅö»þ£³£¹ºÐ¡á¸½°úÂà¡Ë¤ò½ÐÌá¤ê¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æºò¥ª¥Õ¤â£Æ£Á¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿»³Àî¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤ËÏÂÅÄµ£Åê¼ê¡Ê£´£³¡áº£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¡Ë¤ò°ì»þ»ØÌ¾¤·¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿À¾Éð¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Åö½é¤ÏºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ¡Ö¥Þ¡¼·¯¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Àè·î£²£µÆü¤Ë¹ÃÓµåÃÄËÜÉôÉûËÜÉôÄ¹¤¬Áá¡¹¤Ë¡Ö¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿³ÚÅ·¡¦ÅÄÃæ¤Î£´Ç¯´Ö¤Ï£²£°¾¡£³£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£·£³¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤ÆÅÄÃæ¤Î¸½¾õ¤ò½½Ê¬¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¥ÑË¿µåÃÄ¤ÎÊÔÀ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÎÏ¾¡Éé¤Î¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤ÎÅÄÃæ¤ËÁ´À¹´ü¤ÎÉÝ¤µ¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÑ²½µå¤Î¸«¶Ë¤á¤À¤±¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¸½¾õ¤ËÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏË³¤·¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤Ê¬ÀÏ¡£¤Þ¤¿¡Ö¼ã¼ê¤Î¼êËÜ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÅÄÃæ¤ÎÉ¾²Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖºòÇ¯¥ª¥Õ¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥éÁûÆ°¤Ç³ÚÅ·¤òÂàÃÄ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿°Â³Ú¡ÊÃÒÂçÅê¼ê¡á£²£¶¡¢¸½¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥ë¥º¡Ë¤È°ì»þ¼«¼ç¥È¥ì¤â¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤â¤¢¤Ã¤ÆÀµÄ¾¡¢¤½¤³¤ò¤É¤¦É¾²Á¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£à¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤À³Ê¤ÎÉôÊ¬á¤¬¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÅÄÃæ¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆËü¤¬°ì¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¼ã¼ê¤¬°à½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿Èà¤Î²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¸½¾ì¤Î¥³¡¼¥Á¿Ø¤â¤É¤¦°·¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³Í¤ë°Ê¾å¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¸½¾ì¤ËÍ¿¤¨¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î±Æ¶Á¤â¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤âÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥»¤ËÈæ¤Ù¤Æ°µÅÝÅª¤ËÂÐÀï·Ð¸³¤ÎÂ¿¤¤Æ±°ì¥ê¡¼¥°¡¦¥ÑµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢ÀâÆÀÎÏ¤È½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¡£Åê¼ê¡¦ÅÄÃæ¤Îà¿¿¤ÎÎÏÎÌá¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹Â¾µåÃÄ¤ÎÊÔÀ®Ã´Åö¼Ô¤¿¤Á¤¬³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÍÍ¤ËµÚ¤Ó¹ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆÅÄÃæ¤Ï¤³¤ÎµÕÉ÷¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç´ñÀ×¤ÎÉü³è¤È£²£°£°¾¡Ã£À®¤òÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£