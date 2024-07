ヨガイベントや企業へヨガ導入を促進！ヨガワークス「レンタルサービス」

「ヨガワークス」は、レンタルモール「カウリル」やレンタル専用在庫管理ツール「ZAIKA」を運営し、レンタルDXに取り組むTENTと提携し、業界初となるヨガアイテム専門のレンタルサイトをリリースし、2024年8月1日(木)にサービスを開始します。

ヨガワークス「レンタルサービス」

■ヨガの企画担当者様必見!安心品質のヨガアイテムを手軽に利用できるレンタルサービス

ヨガワークスではブランドビジョンとして掲げる「ここちいいヨガ環境」を広げるため、業界に先駆け、2003年の創業当初からヨガマットやヨガ関連商品であるヨガプロップス類を多くの人に使っていただけるレンタルサービスを提供してきました。

また、毎年数万人が来場するアジア最大のヨガイベントであるヨガフェスタ横浜でも、ヨガマットやプロップスの貸し出しを行うことで、その運営を支援してきました。

2020年のコロナ禍以降、外出を控える行動変容から「おうちヨガ」がブームとなり、オンラインでヨガを楽しむ人口が激増しました。

アフターコロナの時期に入り、ヨガ人口の増加に合わせて多くのヨガイベントが催されるようになると、備品として必須となるヨガマットのレンタル需要が増え、2024年に入ってからは前年比で1.5倍を超える勢いで増加しており、今後もさらなる拡大が見込まれると予想しています。

そのニーズに応え、またさらなる需要喚起のため、利便性を追求した専用のレンタルサービス「ヨガワークスレンタルサイト」をスタートします。

創業以来ヨガスタジオで最も多く採用されるヨガブランドとなったヨガワークスの安心品質のヨガアイテムを手軽にお試しいただくことで、全国のヨガイベントや企業・自治体へのオフィスヨガなど、ヨガを使った企画が促進されていくことを企図しています。

ヨガワークスレンタルサービス:

https://kauriru.com/yogarental

■ヨガワークスレンタルサービス3つの特徴

【1】 リアルタイムで空き状況確認。

最短即日出荷も可能!

レンタルの空き状況についてはカレンダー形式でリアルタイムに確認できます。

そのため、事前の計画もサイト上でスムーズに立てていただきやすくなります。

また申込から最短即日での出荷も可能(※)ですので、急な案件にも柔軟に対応させていただけます。

(※平日15時までにお申込・お支払い完了の場合)

【2】 集荷依頼のみで返却可能で、手間要らず!

サイトからお申込いただければ、指定日に自動でお届け。

また返送伝票も同梱させていただきますので、返却時もお近くの営業所に集荷依頼いただくだけでOK。

ご担当者様の手間をできる限り減らすことで、より手軽に利用できます。

【3】 プロの講師に選ばれつづけてきた安心品質

ヨガワークスは2003年の創業以来、4,000を超えるヨガスタジオ・ヨガ講師に採用いただいている実績があります。

ヨガの現場を知り尽くすプロに選ばれたクオリティの商品を利用することで、イベントの質を高めることはもちろん、より多くの参加者様にヨガ本来の効果や楽しさを感じられます。

