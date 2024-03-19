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NVIDIA Announces Project GR00T Foundation Model for Humanoid Robots and Major Isaac Robotics Platform Update | NVIDIA Newsroom
NVIDIA Powers Japan¡Çs ABCI-Q Supercomputer for Quantum Research | NVIDIA Newsroom
https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-powers-japans-abci-q-supercomputer-for-quantum-research
NVIDIA Healthcare Launches Generative AI Microservices to Advance Drug Discovery, MedTech and Digital Health | NVIDIA Newsroom
https://nvidianews.nvidia.com/news/healthcare-generative-ai-microservices
NVIDIA DRIVE Powers Next Generation of Transportation - From Cars and Trucks to Robotaxis and Autonomous Delivery Vehicles | NVIDIA Newsroom
https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-drive-powers-next-generation-transportation
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Today is the beginning of our moonshot to solve embodied AGI in the physical world. I¡Çm so excited to announce Project GR00T, our new initiative to create a general-purpose foundation model for humanoid robot learning.
The GR00T model will enable a robot to understand multimodal¡Ä pic.twitter.com/EqN19Z3cXH— Jim Fan (@DrJimFan) March 18, 2024
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