ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤Î¥´¥ë¥Õ¾ìÍ½Ìó¾ðÊóÏ³±Ì¡¡±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬¼Õºá¡¡½¾¶È°÷¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅê¹Æ¡Ö»öÂÖ¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê51¡Ë¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÎÍ½ÌóÆâÍÆ¤ò¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤µ¤é¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Î¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡Ö¥ª¡¼¥¿¥Ë¤Ë¤·¤¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡×¤ÎÍ½Ìó¶ÈÌ³¤ò°ÑÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤¬½¾¶È°÷¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅê¹Æ¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡º£·î15Æü¡¢¤¢¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡Ö¤ª¤Ã¤È¡Á¼ê¤¬³ê¤Ã¤¿¡¡¥¦¥Á¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¾õ¶·¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó²èÌÌ¡¡Æó¿Í¤È¤â³ÚÅ·¤ÇÍ½Ìó¤·¤È¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¤¡¡Á¤¤¡×¤È¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÎÍ½Ìó²èÌÌ¤òÅê¹Æ¡£¤½¤³¤Ë¤ÏËÙ¹¾»á¤ÎÌ¾Á°¤È¡¢À¯¼£²È½÷»Ò48ÅÞ»²µÄ±¡µÄ°÷¡¦ÀÆÆ£·ò°ìÏº»á¤ÎÌ¾¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤òËÙ¹¾»á¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ò¤É¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´ÉÍý¤¬¤º¤µ¤ó¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÎÍ½Ìó¶ÈÌ³¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï16Æü¡¢ÁûÆ°¤ò¼õ¤±¡ÖÊÀ¼Ò½¾¶È°÷¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊSNSÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÍ¤Ó¤È¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ò·ÇºÜ¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò»Ò²ñ¼Òê¥À¥¤¥Ê¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤¬±¿±Ä¼õÂ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥´¥ë¥Õ¾ì¡Ê¥ª¡¼¥¿¥Ë¤Ë¤·¤¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë½¾¶È°÷¤¬¡¢¶ÈÌ³¤ÇÃÎ¤êÆÀ¤¿¤ªµÒÍÍ¡Ê2Ì¾¡Ë¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤òËÜ¿Í¤Î SNS¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö°Æ¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æº£ÈÌ¤Î»öÂÖ¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢Åö³º´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÀ¿°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Õºá¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö³º½¾¶È°÷µÚ¤ÓÃ´ÅöÌò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·Àµ¤Ë½èÊ¬¤ò¹Ô¤¦½êÂ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡ÖÊÀ¼Ò¤Ï¡¢ËÜ»ö°Æ¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°é¤òºÆÅÙÅ°Äì¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÙ¹¾»á¤È¤È¤â¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ÎÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÆÆ£»á¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÎÊý¤Ë¥´¥ë¥Õ¾ì»ÙÇÛ¿Í¤«¤éÀ¿°Õ¤¢¤ë¼Õºá¤ÎÏ¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö³°Éô°ÑÂ÷¶È¼Ô¤Î¤¿¤á¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤â°ìÉôÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥´¥ë¥Õ¾ìÊý¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£