¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Îà¸Æ¤Ó¤«¤±á¤Ë¥ª¥ê¥é¥¸ÃæÅÄÆØÉ§¡ÖÄ¾ÀÜ£²¿Í¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡×¤ÎÃæÅÄÆØÉ§¤¬£¸Æü¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÃæÅÄÆØÉ§¤Î£Ù£ï£õ¡¡£Ô£õ£â£åÂç³Ø¡×¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥ª¥ê¥é¥¸²ñµÄ¡Ú¾¾ËÜ¿Í»Ö»á¤Ø¤ÎÄó¸À»ö·ï¸å¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÁêÊý¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¤È¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ¤ÏÀè·î£²£¹Æü¤Ë¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö»á¤Ø¤ÎÄó¸À¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÂç²ñ¤Î´éÌò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿³ºº°÷¤Ã¤Æ¸¢ÎÏ¡£¤½¤ì¤¬¡Ê¾¾ËÜ¤Ë¡Ë½¸Ãæ¡£Ì¡ºÍ¡¢¥³¥ó¥È¡¢Âç´îÍø¡¢Ì¡ÃÌ¤Ë¤â¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ã¤ÆÁ´Éô¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤¬¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾õ¶·¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¡Ê¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î¡Ë¿³ºº°÷¤ò²¿¸Ä¤«¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯£²¿Í¤À¤±¤ÇÏÃ¤»¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£Ï¢ÍíÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡Æ£¿¹¤¬¡Ö²ñ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤ÈÃæÅÄ¤Ï¡ÖÄ¾ÀÜ£²¿Í¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¥â¥á¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç²¶¤Î»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤«¤é¡£¤ä¤¤¤ä¤¤¤Î¤³¤ì¤«¤é¤â¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£