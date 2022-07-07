¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÁ°³«¤¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤¬Í¥½¨¡ªÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê
µÞ¤ËÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤È¤Ê¤ë¤È¡¢º¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¡ºº¤Çº¤¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼ÌäÂê¤Ç¤¹¡£¸¡ºº¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¥ï¥¤¥ä¡¼¤ä¥Û¥Ã¥¯ÉôÊ¬¤¬¶â¶ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤ÏNG¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤ò¤µ¤Ã¤ÈÃ¦¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÁ°³«¤¥¤¥ó¥Ê¡¼¡£
¡Ö¥³¥Ã¥È¥óÁ°¤¢¤¥Ö¥é¡×¤Ï¡¢¡ï1,990¤È¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¤³¤Á¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òº£²ó¤Ï¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¡Á°³«¤ÉôÊ¬¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Æ¡¼¥×
¤³¤Á¤é¤Ï¤Ê¤ó¤È¿¿¤óÃæ¤ÎÎ±¤á¤ëÉôÊ¬¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Æ¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¾å¤«¤é²¼¤Þ¤Ç¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£(¥Ü¥¿¥ó¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹)
¤·¤«¤·¡¢°ìÈÖ²¼¤Ë¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤À¤±¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÎ±¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸¡ºº¤Ç¤Ï¤À¤±¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤Ï¾å¤À¤±¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Æ¡¼¥×¤Ç¤µ¤Ã¤È³°¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
Á°¤ò¤¤¤Á¤¤¤Á³«¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»ØÀè¤¬¤¦¤Þ¤¯Æ°¤«¤»¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÃåÃ¦¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢¡ÌÊ91%¤ÇÈ©¤ËÍ¥¤·¤¤
¤³¤Á¤é¤ÏÌÊ91%¡¢¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó9%¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å¤Ë¤µ¤é¤Ã¤È¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢È©¤¬¼å¤¤Êý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÃå¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£À¸ÃÏ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÀöÂõ¤âµ¤·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥°¤â°õ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤È¤³¤È¤ó¤ªÈ©¤ËÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡24»þ´Ö¤Ç¤âÃå¤é¤ì¤Á¤ã¤¦
¥Î¥ó¥ï¥¤¥ä¡¼¤«¤Ä¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Û¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢1ÆüÃæÃå¤Æ¤¤¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤«¤Ê¤ê¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿ºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤À¤È¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÍÑ¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¥µ¥¤¥º´¶¤Ï¡©
É®¼Ô¤ÏÉáÃÊL¥µ¥¤¥º¤À¤È¥«¥Ã¥×¤¬¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¤¬µ¤»ý¤Á¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Ë´¶¤¸¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Ãå¿´ÃÏ¤Ç¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÎÄ´Àá¤¬¤Ç¤¤º¾¯¤·Ä¹¤á¤Ê¤Î¤Ç¤«¤Ê¤ê²¼¤Ç¤ÎÃåÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÀ¸ÃÏ¤¬Í¾¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¤»þ¤ä¿²¤ë¤È¤¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤à¤·¤í¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥Ñ¥Ã¥É¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤â´ÊÃ±
¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥Ñ¥Ã¥É¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¡£¤Ê¤ó¤È¥Ñ¥Ã¥É¤Ï2²Õ½ê¤«¤é½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥É¤Î¾®¤µ¤Ê·ê¤«¤é¤ÏÈ´¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþ¤ì¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤¬ÆñÅÀ¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¿¿¤óÃæ¤ÏÂç¤¤¯³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤Á¤é¤«¤é¤Ê¤é¤È¤Æ¤âÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤É¤Á¤é¤«¤é¤â½Ð¤·Æþ¤ì¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ú¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¢¡Æþ±¡Ãæ»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¿Í¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
¼ÂºÝÆþ±¡Ãæ»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¿Í¤Î´¶ÁÛ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ËèÆü¡¢È¾Æü¤¯¤é¤¤¤Ï¿²¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÇÃå¿´ÃÏ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿´ÅÅ¿Þ¤ò³°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»þ¤Ë¼ê½ÑÃå¤ò¤Ï¤À¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¥Ð¥¹¥È¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤ÏÍç¤Ê¤ó¤Æ¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤Î´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê½÷À´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÂ¾¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æþ±¡¤ÎºÝ¤Ï1Ëç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È°Â¿´¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¡ãÊ¸¡¿¤Á¡¼¤Á¤ç¤í¤¹¡ä¡Ú¤Á¡¼¤Á¤ç¤í¤¹¡Û
²¼Ãå¤ÎËâË¡»È¤¤¡£ÈÎÇä°÷»þÂå¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢²¼Ãå¤Ç¼«Ê¬¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤ònote¤äTwitter¡¢YouTube¤ÇÈ¯¿®Ãæ¡£ÆÃµ»¤Ï¥µ¥¤¥º¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¡£¼ñÌ£¤Ï²¼Ãå²°¤µ¤ó½ä¤ê