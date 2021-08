【モデルプレス=2021/08/05】お笑いタレントの渡辺直美が、4日放送のTBS系バラエティー番組『世界くらべてみたら』2時間スペシャル(よる7時〜)にアメリカ・ニューヨークから出演。ニューヨークの様子をリポートし、驚きの物価事情を明かした。

【写真】渡辺直美、NYで購入した自宅の価格に共演者驚愕

◆渡辺直美、NYから登場

「What’s up guys?How are you doing?」と英語の挨拶とともにテンション高く登場した渡辺は、「皆さんご無沙汰しております、渡辺直美です。国分(太一)さんお元気ですか〜?私はニューヨークに来て2ヶ月経ちましたが、見ての通り元気いっぱいで〜す!」と報告。

渡辺は、渡米後すぐに新型コロナウイルスのワクチンを接種したそうで、「ニューヨークは6月中旬ぐらいに全面的な規制の解除が行われまして、ソーシャルディスタンスだったりとかそういうものがなくなりました。ワクチンを打っている人はマスクも着用しなくていいということで、街を歩いている大半の方は皆さんマスクを外して生活をしている状況です」とニューヨークの様子を伝えた。

◆渡辺直美、NYの物価事情を明かす「食べ物が高い」

渡辺は、アメリカ独立記念日の7月4日にニューヨークで行われた花火大会をリポート。チャーターしたクルーズ船に乗り込んだ渡辺は、船上からマンハッタンの景色を眺めながら「やっぱニューヨークは大変。住んでみてわかったんですけど、食べ物が高い。びっくりしました」とニューヨークの物価について話す場面も。

「朝、目玉焼き2つとアボカドのせたパンとツナサラダ7000円。びっくりしました。マジで70ドルしたんですよ、2人で」と朝食の金額を明かす渡辺に、スタジオからは驚愕の声が上がった。

続けて渡辺は「日本って安くて美味いっていっぱいあるんですけど、こっちは安いとマズいんですよね」と笑い、「だから美味しい物を食べるにはお値段を出さなきゃいけない。だからマンハッタン見ると本当に成功者、ビジネスで成功してる人しか住めない」と語った。(modelpress編集部)

