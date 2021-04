「U-NEXT」海外ドラマ部門の視聴ランキング発表＜4月前半＞

動画配信サービス「U-NEXT」より、2021年4月1日から4月14日までの海外ドラマ部門の視聴ランキングをご紹介!

海外ドラマ部門の視聴ランキング

1.『LA's FINEST/ロサンゼルス捜査官』シーズン2

米ワーナーメディアと独占パートナーシップ契約をSVODで締結した「U-NEXT」。4月1日よりHBO及びHBO Maxオリジナル作品が配信開始され、それに関連する作品が多く並んだ。

第1位となったのは、SF映画の巨匠リドリー・スコットが製作総指揮および監督を務めた『レイズド・バイ・ウルブス / 神なき惑星』。謎めいた未開の惑星に降り立ち、信仰なき新たな世界を創る使命を与えられた2体のアンドロイド「マザー」と「ファーザー」の前に、兵士マーカス率いる信仰深いミトラ教徒たちが現れ、《アンドロイドvs人類》のサバイバルバトルが繰り広げられる。

HBO作品が多くランクインする中、『ウォーキング・デッド』が第2位に。圧倒的な人気を証明した同作はシーズン11で終了することが決まっており、シーズン10はファイナルに向けて見逃せない。

なお、「U-NEXT」では明日4月16日(金)から、ケヴィン・ベーコン(『ザ・フォロイング』)とオルディス・ホッジ(『レバレッジ 〜詐欺師たちの流儀』)が主演するクライムサスペンスドラマ『CITY ON A HILL / 罪におぼれた街』がスタート。1990年代初頭のボストンを舞台に、検事補デコーシー・ワードと汚職に手を染めながらも信望を集めるベテランFBI捜査官ジャッキー・ロアが思いがけずタッグを組み、街の刑事司法制度全体をも覆す事件に挑む。

『CITY ON A HILL』がトップ10に割り込んでくる可能性は十分にあり、次回のランキングがどうなるのか楽しみだ。(海外ドラマNAVI)

Photo:『レイズド・バイ・ウルブス / 神なき惑星』©2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used under license./『セックス・アンド・ザ・シティ』HBO® and related service marks are the property of Home Box Office, Inc.