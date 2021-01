『インテロゲーション』『ヴェイグラント・クイーン』日本初上陸作品などがWOWOWオンデマンドでスタート

1月13日(水)より「WOWOWオンデマンド」がスタートし、WOWOWでは海外ドラマの配信がボリュームアップ。日本初配信となる新感覚サスペンス『インテロゲーション:尋問〜殺意の真相〜』をはじめ、根強い人気を持つSFドラマ『ドクター・フー』など一挙配信される。

「WOWOWオンデマンド」は、日本初配信やWOWOW独占配信となる話題作他、過去の名作、そして毎月テーマに合わせた作品が登場する。今回は1月の注目作品を紹介。

『インテロゲーション:尋問〜殺意の真相〜』

【日本初・独占配信】(全10話)

米CBSの配信サービスCBS All Accessで、昨年配信された新感覚サスペンスドラマ。凄惨な母親殺人事件と逮捕された息子。数十年前に起きた事件に関与している可能性のある人への尋問を中心に、視聴者が各話の"証言ファイル"を自在にチョイスして、インタラクティブに未解決事件の真相に迫る新しいドラマ。

キャスト:ピーター・サースガード(『ブルージャスミン』)、カイル・ガルナー(『アメリカン・スナイパー』)、コディ・スミット=マクフィー(『X-MEN:アポカリプス』)、デヴィッド・ストラザーン(『ブラックリスト』)

SF特集

■『ヴェイグラント・クイーン さすらいの女王』

【日本初・独占配信】(全10話)

米Syfyで人気アメコミをドラマ化したSFシリーズ。革命で帝国を追放され廃品回収業をしていた元女王エリダは、殺されたはずの母親の生存を知り、救出のために宇宙に旅立つ。

キャスト:アドリヤン・レイ(『STAR 夢の代償』)、ティム・ロゾン(『シッツ・クリーク』)、アレックス・マクレガー(『チャーリー・ジェイド』)

■『ドクター・フー』シーズン1〜10

人間の姿をしたエイリアン"ドクター"が時空を超え、仲間とともに人類の危機を救う、英BBCの国民的ご長寿SFアドベンチャー・シリーズ。

■『アンダー・ザ・ドーム』シーズン1〜3

ホラーの巨匠スティーヴン・キングのベストセラー小説をドラマ化したSFミステリー。目に見えない巨大ドームに覆われ、外界と遮断された平凡な田舎町で、極限状態に置かれた住人の葛藤を描く。

2月はホラー特集として、高校生が超自然的現象に挑む『Cryptid/未知なる脅威』、『エージェント・オブ・シールド』のフィッツ役で知られるイアン・デ・カーステッカーが主演する『FADES/フェーズ』、映画『ナショナルトレジャー』のジョン・タートルトーブ監督が製作総指揮を務める戦慄のサスペンス『ハーパーズ・アイランド 惨劇の島』が配信予定。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『インテロゲーション:尋問〜殺意の真相〜』(C)2020 CBS Interactive,Inc. All Rights Reserved./『ヴェイグラント・クイーン さすらいの女王』 (C) 2020 Vagrant Productions Inc. and Vagrant Productions BC Inc. and Agewise Trading (RF) (PTY) Ltd./『ドクター・フー』シーズン1〜10(C) BBC 2005/『アンダー・ザ・ドーム』シーズン1〜3(C) CBS Television Studios