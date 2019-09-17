¸÷¤Î99.995¡ó¤òµÛ¼ý¤¹¤ëÁÇºà¤¬ÃÂÀ¸¤·¡Ö¹õ¤µ¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¡×¤ò¹¹¿·¡¢Á°À¤³¦1°Ì¤Î10ÇÜ°Ê¾å¤Î¹õ¤µ
¸÷¤òºÇÄã¤Ç¤â99.995¡ó¤âµÛ¼ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¤³¦°ì¹õ¤¤ÁÇºà¤¬¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ê¥Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤Î²áÄø¤Ç¶öÁ³È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁÇºà¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤³¦°ì¹õ¤¤ÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖVantablack(¥Ù¥ó¥¿¥Ö¥é¥Ã¥¯)¡×¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë10ÇÜ¤â¹õ¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Breakdown of Native Oxide Enables Multifunctional, Free-Form Carbon Nanotube-Metal Hierarchical Architectures | ACS Applied Materials & Interfaces
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.9b08290
MIT engineers develop ¡Èblackest black¡É material to date | MIT News
http://news.mit.edu/2019/blackest-black-material-cnt-0913
This Is the Blackest Black Ever Created - VICE
https://www.vice.com/en_us/article/3kxaky/this-material-is-blacker-than-anything-even-vantablack
¤³¤Î¡ÖÀ¤³¦°ì¹õ¤¤ÁÇºà¡×¤Ï¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø(MIT)¹Ò¶õ±§Ãè¹©³Ø²Ê¤ÎBrian Wardle¶µ¼ø¤È¾å³¤¸òÄÌÂç³Ø¤ÎºàÎÁ²Ê³Ø¼Ô¤ÎKehang Cui»á¤¬¶öÁ³È¯¸«¤·¤¿¤â¤Î¡£2¿Í¤Ï¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÇó¤ÎÅÅµ¤ÅÁÆ³Î¨¤ÈÇ®ÅªÀ¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÇó¤ÎÉ½ÌÌ¤Ç¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ê¥Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÅÅµ¤¤ÈÇ®¤ÎÅÁÆ³Î¨¤Ï¹â¤Þ¤ê¡¢¼Â¸³¤ÏÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2¿Í¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤Ï½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ÁÇºà¤Î¡Ö¿§¡×¤Ç¤¹¡£Cui»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ê¥Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ëÁ°¤â¹õ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À®Ä¹¸å¤Ï¡Ø¤µ¤é¤Ë¹õ¤¯¡Ù¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¹õ¤µ¤¬¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿2¿Í¤Ï¡¢ÁÇºà¤Î¸÷È¿¼ÍÎ¨¤òÂ¬Äê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÃÂÀ¸¤·¤¿ÁÇºà¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¤Î¸÷¤òºÇÄã¤Ç¤â99.995¡óµÛ¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÀ¤³¦°ì¹õ¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ù¥ó¥¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎµÛ¼ýÎ¨¤Ï99.965¡ó¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¿·ÁÇºà¤Ï¥Ù¥ó¥¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤è¤ê¤â10ÇÜ°Ê¾å¹â¤¤¸÷¤ÎµÛ¼ýÎ¨¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢µ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Ç¤³¤Î¿·ÁÇºà¤Ë¤ÏÌ¾Á°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î¸¦µæ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢MIT¤Ë½êÂ°¤¹¤ë·Ý½Ñ²È¤ÎDiemut Strebe»á¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥¢¡¼¥È¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤â¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇStrebe»á¤Ï¡¢»þ²Á200Ëü¥É¥ë(Ìó2²¯2000Ëü±ß)¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò³«È¯¤µ¤ì¤¿¿·ÁÇºà¤ÇÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¤Ë¡Ö¿¿¤Ã¹õ¡×¤Ë¤¹¤ë¡ÖThe Redemption of Vanity(µõ±É¿´¤Î½þ´Ô)¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò´º¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
The Redemption of Vanity - Diemut Strebe
https://www.the-redemption-of-vanity.com/
¿¿¤Ã¹õ¤Ë¤µ¤ì¤ëÁ°¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬¤³¤ì¡£½Å¤µ¤Ï16.78¥«¥é¥Ã¥È¡¢Å·Á³Êª¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ó¥Õ¥©¡¼(º¸)¤È¥¢¥Õ¥¿¡¼(±¦)¤¬°Ê²¼¡£¿·ÁÇºà¤ÇÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿¥¤¥¨¥í¡¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÏÇØ·Ê¤ÈÆ±²½¤·¤Æ¤Ñ¤Ã¤È¸«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢³ÈÂç¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÇØ·Ê¤è¤ê¹õ¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î³°·Á¤¬Éâ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
The Redemption of Vanity¤Ï2019Ç¯9·î13Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÁÇºà¤¬¡Ö¤Ê¤¼¹õ¤¤¤Î¤«¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¿¹¤Î¤è¤¦¤ËÂÏÀÑ¤·¤¿¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ê¥Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÁ´¤Æ¤ÎÆþ¼Í¸÷¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤¿¤á¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾Ü¤·¤¤¸¶Íý¤Ï¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÉÔÌÀ¡£Wardle¶µ¼ø¤Ï¡Ö¹õ¤µ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤é¤Ê¤ë¸¦µæ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÁÇºà¤Ï¤½¤Î¹õ¤µ¤ÈÁÇºà¼«ÂÎ¤Î·Á¾õ¤Ê¤É¤«¤é¡¢±§ÃèÃµººµ¡¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ëË¾±ó¶À¤Î¼×¸÷ÉôÊ¬¤Ø¤ÎÍøÍÑ¤¬ÍË¾»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í´Ö¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤³¤Î¿·ÁÇºà¤È¥Ù¥ó¥¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¤Î¡Ö¹õ¤µ¤Îº¹¡×¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£